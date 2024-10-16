Новий метод обслуговування вітряних турбін "змінює майбутнє галузі": про що йдеться

Очікується, що новий спосіб заміни генераторів допоможе поліпшити проєкти плавучих вітрових електростанцій по всьому світу.

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Компанії Cobra Wind International, LiftOff і Kincardine Dragados SA (належить Vestas) здійснили заміну генератора на турбіні плавучої вітряної електростанції Кінкардін у Шотландії без буксирування установки в порт, що є новим походом до обслуговування турбін. Про це пише OffshoreWIND.

Заміна генератора на вітряній турбіні Vestas V164

Повідомляється, що роботи на вітровій турбіні Vestas V164 потужністю 9,5 МВт виконували з використанням морського допоміжного судна і за підтримки суден для перевезення екіпажів. На турбіні Vestas також було тимчасово встановлено баштовий кран GenHook, поставлений голландською компанією LiftOff.

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Після того як Vestas підготувала вітрогенератор і вивела з експлуатації старий, LifOff підняла його з гондоли й опустила на палубу плавучого судна, звідки він був потім переміщений на OSV. Використовуючи ту саму методику, змінний генератор потім був переміщений на плаваючий пристрій і піднятий у гондолу за допомогою крана GenHook.

За словами директора Vestas Тора Абеля, цей метод допоможе поліпшити проєкти плавучих вітрових електростанцій по всьому світу.

"Розсуваючи межі інновацій і беручи до уваги необхідність поліпшення попередніх процесів, ми розробили перше у світі технічне рішення, що змінює майбутнє галузі поновлюваних джерел енергії", — додав гендиректор Kincardine Offshore Windfarm Limited (KOWL) Хосе Полімон Олабаррієта.

Нагадаємо, дослідники з Національної лабораторії Оук-Рідж (ORNL) Міністерства енергетики створили особливий наконечник лопаті вітряної турбіни з перероблюваних матеріалів, який може підвищити ефективність вітрогенераторів.

Також повідомлялося, що компанія CGEN Engineering розробила технологію модульних генераторів, яка, за словами її засновників, може знизити собівартість енергії для морських поновлюваних джерел енергії на 10-15%.