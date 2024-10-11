"Крила на стовпах": нова технологія обіцяє на 75% дешевшу енергію вітру

Прототип вітряка Airloom замість звичайних трьох великих лопатей на одній вежі має 25-метрові стовпи, що підтримують доріжку з 10-метровими вертикальними "крилами".

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Інноваційна технологія відновлюваної енергії від американської фірми Airloom Energy для максимізації потенціалу вітроенергетики тепер отримала значну підтримку інвесторів. До списку входять Breakthrough Energy Ventures, інноваційна платформа під керівництвом засновника Microsoft Білла Гейтса, і штат Вайомінг (США), пише interestingengineering.com.

Традиційні турбіни виробляються в невеликих обсягах з використанням спеціалізованих матеріалів. Для їх транспортування потрібне унікальне транспортне обладнання та великі крани, а також спеціально навчені бригади для установки. Вітряки постійно збільшуються в розмірах, кожна лопать досягає довжини футбольного поля. Нещодавно встановлена в Китаї морська турбіна має висоту 50-поверхової будівлі. Будівництво основи стандартної турбіни може потребувати до 40 вантажівок бетону.

А ось Airloom використовує принципово іншу стратегію, завдяки простій конструкції, придатній для масового виробництва. Вона дає змогу збільшити щільність енергії без необхідності у великій інфраструктурі, яку вимагають звичайні турбіни. Прототип Airloom замість звичайних трьох великих лопатей на одній вежі має 25-метрові стовпи, що підтримують доріжку з 10-метровими вертикальними "крилами". Коли дме вітер, крила рухаються доріжкою, виробляючи енергію. Цей інноваційний підхід дає змогу крилам виробляти механічну силу, подібно до того, як традиційні лопаті турбіни обертають коробку передач.

Традиційні вітряні турбіни великі, тому що довші лопаті можуть рухатися швидше на кінцях, виробляючи більше енергії. Однак ця нова конструкція досягає порівнянного вироблення енергії з меншою кількістю компонентів. Структура простіша, підтримує еквівалент кінчика лопаті вітряної турбіни. Використання меншої кількості матеріалу значно знижує капітальні витрати, роблячи конструкцію менш ніж однією десятою вартості звичайної турбіни, а встановлення більш доступним.

Додаткове фінансування в розмірі 13,75 млн доларів допоможе Airloom запустити пілотний проєкт у Вайомінгу для перевірки вихідної потужності та ефективності системи і показати, що вона може виробляти вітряну енергію за третину вартості традиційних горизонтально-осьових турбін.

У міру зростання світового попиту на поновлювані джерела енергії технологія Airloom пропонує прорив у зниженні приведеної вартості енергії (LCOE) і вирішенні проблем ланцюжка поставок, які довгий час стримували сектор вітроенергетики. Пілотний проєкт у Вайомінгу запустять влітку 2025 року.

Раніше ми писали, що найбільша у світі наземна вітряна турбіна на 15 МВт живить 160 000 будинків.Турбіна — флагманський продукт, створений на фірмовій платформі 12.X-16.X МВт. Її розрахунковий термін служби становить від 25 до 30 років.