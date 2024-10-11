"Крылья на столбах": новая технология обещает на 75% более дешевую энергию ветра

Прототип ветряка Airloom вместо обычных трех больших лопастей на одной башне имеет 25-метровые столбы, поддерживающие дорожку с 10-метровыми вертикальными "крыльями".

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Инновационная технология возобновляемой энергии от американской фирмы Airloom Energy для максимизации потенциала ветроэнергетики теперь получила значительную поддержку инвесторов. В список входят Breakthrough Energy Ventures, инновационная платформа под руководством основателя Microsoft Билла Гейтса, и штат Вайоминг (США), пишет interestingengineering.com.

Традиционные турбины производятся в небольших объемах с использованием специализированных материалов. Для их транспортировки требуется уникальное транспортное оборудование и большие краны, а также специально обученные бригады для установки. Ветряки постоянно увеличиваются в размерах, каждая лопасть достигает длины футбольного поля. Недавно установленная в Китае морская турбина имеет высоту 50-этажного здания. Строительство основания стандартной турбины может потребовать до 40 грузовиков бетона.

А вот Airloom использует принципиально иную стратегию, благодаря простой конструкции, пригодной для массового производства. Она позволяет увеличить плотность энергии без необходимости в обширной инфраструктуре, которую требуют обычные турбины. Прототип Airloom вместо обычных трех больших лопастей на одной башне имеет 25-метровые столбы, поддерживающие дорожку с 10-метровыми вертикальными "крыльями". Когда дует ветер, крылья движутся по дорожке, вырабатывая энергию. Этот инновационный подход позволяет крыльям производить механическую силу, подобно тому, как традиционные лопасти турбины вращают коробку передач.

Традиционные ветряные турбины большие, потому что более длинные лопасти могут двигаться быстрее на концах, вырабатывая больше энергии. Однако эта новая конструкция достигает сопоставимой выработки энергии с меньшим количеством компонентов. Структура проще, поддерживает эквивалент кончика лопасти ветряной турбины. Использование меньшего количества материала значительно снижает капитальные затраты, делая конструкцию менее одной десятой стоимости обычной турбины, а установка более доступной.

Дополнительное финансирование в размере 13,75 млн долларов поможет Airloom запустить пилотный проект в Вайоминге для проверки выходной мощности и эффективности системы и показать, что она может производить ветряную энергию за треть стоимости традиционных горизонтально-осевых турбин.

По мере роста мирового спроса на возобновляемые источники энергии технология Airloom предлагает прорыв в снижении приведенной стоимости энергии (LCOE) и решении проблем цепочки поставок, которые долгое время сдерживали сектор ветроэнергетики. Пилотный проект в Вайоминге запустят летом 2025 года.

Ранее мы писали, что самая большая в мире наземная ветряная турбина на 15 МВт запитает 160 000 домов.Турбина — флагманский продукт, созданный на фирменной платформе 12.X-16.X МВт. Ее расчетный срок службы составляет от 25 до 30 лет.