Самая большая в мире наземная ветряная турбина на 15 МВт запитает 160 000 домов (видео)

Турбина — флагманский продукт, созданный на фирменной платформе 12.X-16.X МВт. Ее расчетный срок службы составляет от 25 до 30 лет.

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Компания Sany Renewable Energy ввела в эксплуатацию ветряную турбину мощностью 15 МВт на заводе в городе Тонъюй, провинция Цзилинь, Китай. Об этом пишет Interesting Engineering.

Китайская компания установила, по ее словам, самую большую в мире наземную ветряную турбину и заявила, что она является прототипом и пройдет год испытаний для подтверждения ее надежности.

Устройство SI-270150 является крупнейшей наземной турбиной по мощности отдельного агрегата и имеет самый большой диаметр ротора — 270 метров — среди всех наземных турбин, установленных в мире на сегодняшний день.

Недавно китайский государственный производитель CRRC обнародовал планы по запуску модели ветряной турбины мощностью 20 МВт, одной из самых мощных в отрасли, нацеленной на рынок плавучих ветроэнергетических установок.

Турбина мощностью 15 МВт — флагманский продукт, созданный на фирменной платформе 12.X-16.X МВт. Ее расчетный срок службы составляет от 25 до 30 лет. Она может похвастаться диаметром ротора 885 футов и лопастями, которые простираются на 131 метр, что обеспечивает максимальную площадь 57 256 квадратных метров. При такой огромной мощности один блок может вырабатывать достаточно электроэнергии для снабжения 160 000 домохозяйств в течение года. Эти разработки заменяют ручное производство интеллектуальными, автоматизированными процессами, повышая производительность за счет цифрового интеллектуального бережливого производства.

Для дальнейшего улучшения возможности вторичной переработки сверхдлинных лопастей и повышения устойчивости Sany включила перерабатываемые полиуретановые структурные компоненты.

Прототип ветряной турбины мощностью 15 МВт теперь будет проходить более года эксплуатационных испытаний на экспериментальной ветряной электростанции для тщательной проверки надежности ее компонентов и всей системы в реальных условиях, — заявили представители Sany Renewable Energy.

Ранее мы писали, что яйцевидная ветряная турбина повергла экспертов в шок. Особая конструкция ветряка легче, стабильнее и дешевле в производстве, чем трехлопастные турбины, что может дать ей большую универсальность с точки зрения размещения и использования.