Яйцевидная ветряная турбина повергла экспертов в шок: она отключила все солнечные панели

Яйцевидная конструкция ветряка легче, стабильнее и дешевле в производстве, чем трехлопастные турбины, что может дать ей большую универсальность с точки зрения размещения и использования.

Related video

Яйцевидная ветровая турбина с вертикальной осью может стать решением проблемы, которая беспокоит экспертов в сфере возобновляемых источников энергии. Об этом пишет издание ecoticias.com.

Раньше специалисты считали, что вертикально-осевые ветровые турбины не так эффективны, как трехлопастные модели. Однако технологии значительно продвинулись за последние 15 лет, и теперь яйцевидная конструкция захватывает отрасль. Она легче, стабильнее и, возможно, дешевле в производстве, чем трехлопастные ветряки, что может дать ей большую универсальность с точки зрения размещения и использования. Также такой ветряк может быть более выгодным, чем солнечные панели, потому что работает круглые сутки.

Одной из самых больших проблем ветровой энергетики является поиск способа поддержания стабильной выработки электроэнергии. Ветер дует не все время, а слабого ветра недостаточно, чтобы вращать лопасти ветряных электростанций. Исследователи работают над новыми конструкциями и технологиями ветряных турбин, чтобы решить эту проблему.

В США хотят установить плавающие турбины в океане, чтобы улавливать энергию морского ветра. Модели турбин с тремя лопастями очень тяжелые и могут плохо держаться на плаву, но новая яйцевидная турбина с вертикальной осью не опирается на центральную башню и может удерживаться на плаву гораздо проще. Это нововведение может помочь США переломить ход ветровой энергетики.

Яйцевидные ветряные электростанции с вертикальной осью в настоящее время используется в некоторых странах, но пока не прижились в США. Группы исследователей и частных инвесторов работают над тем, чтобы в ближайшем будущем запустить ветряную электростанцию ​​с вертикальной осью у побережья штата Мэн.

Ранее мы сообщали, что плавучая электростанция мощностью 2200 МВт обеспечит энергией 770 000 домов. Новый проект ветряной электростанции имеет общую мощность более 15 ГВт, из которых более 5 ГВт уже установлены и более 300 МВт уже работают.