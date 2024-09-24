Яйцеподібна вітряна турбіна шокувала експертів: вона відключила всі сонячні панелі

Яйцеподібна конструкція вітряка легша, стабільніша і дешевша у виробництві, ніж трилопатеві турбіни, що може дати їй більшу універсальність з погляду розміщення і використання.

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Яйцеподібна вітрова турбіна з вертикальною віссю може стати розв'язанням проблеми, яка турбує експертів у сфері поновлюваних джерел енергії. Про це пише видання ecoticias.com.

Раніше фахівці вважали, що вертикально-осьові вітрові турбіни не такі ефективні, як трилопатеві моделі. Однак технології значно просунулися за останні 15 років, і тепер яйцеподібна конструкція захоплює галузь. Вона легша, стабільніша і, можливо, дешевша у виробництві, ніж трилопатеві вітряки, що може дати їй більшу універсальність з погляду розміщення і використання. Також такий вітряк може бути більш вигідним, ніж сонячні панелі, тому що працює цілодобово.

Однією з найбільших проблем вітрової енергетики є пошук способу підтримки стабільного вироблення електроенергії. Вітер дме не весь час, а слабкого вітру недостатньо, щоб обертати лопаті вітряних електростанцій. Дослідники працюють над новими конструкціями і технологіями вітряних турбін, щоб вирішити цю проблему.

У США хочуть встановити плаваючі турбіни в океані, щоб уловлювати енергію морського вітру. Моделі турбін з трьома лопатями дуже важкі і можуть погано триматися на плаву, але нова яйцеподібна турбіна з вертикальною віссю не спирається на центральну вежу і може утримуватися на плаву набагато простіше. Це нововведення може допомогти США переломити хід вітрової енергетики.

Яйцеподібні вітряні електростанції з вертикальною віссю наразі використовуються в деяких країнах, але поки що не прижилися в США. Групи дослідників і приватних інвесторів працюють над тим, щоб у найближчому майбутньому запустити вітряну електростанцію з вертикальною віссю біля узбережжя штату Мен.

Раніше ми повідомляли, що плавуча електростанція потужністю 2200 МВт забезпечить енергією 770 000 будинків. Новий проєкт вітряної електростанції має загальну потужність понад 15 ГВт, з яких більше ніж 5 ГВт вже встановлені та понад 300 МВт вже працюють.