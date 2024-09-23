Плавуча електростанція потужністю 2200 МВт забезпечить електроенергією 770 000 будинків

Новий проєкт вітряної електростанції має загальну потужність понад 15 ГВт, з яких понад 5 ГВт уже встановлено і понад 300 МВт уже працюють.

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US Wind побудує в США вітряну електростанцію, 5 ГВт потужності якої наразі перебувають на стадії встановлення, а понад 300 МВт уже експлуатується. Про це пише Interesting Engineering.

Турбіни перебуватимуть на відстані близько милі одна від одної, що полегшить транзит через вітрову електростанцію. Загальна площа морського дна, яку займає кожен фундамент турбіни, включно із захистом від розмиву, становить менше чверті акра. US Wind також володіє правами оренди федеральної ділянки площею 80 000 акрів біля узбережжя Оушен-Сіті, штат Мериленд, яка потенційно може генерувати до 2 гігават чистої морської вітрової енергії.

Бердок заявила, що мережа починала з мети будівництва проєкту з будівництва вітряних електростанцій у Мериленді, і сьогодні вони наблизилися до "великого схвалення". За словами Бердок, з повністю схваленим проєктом комерційного масштабу, будівництво якого має розпочатися, компанії, які підтримували організацію від самого початку, тепер можуть розпочати роботу.

Вогні турбіни будуть вимкнені майже 99% часу. US Wind стверджує, що її турбінні вогні будуть вимкнені майже 99% часу. Її турбіни будуть оснащені системою виявлення вогнів літаків (ADLS), яка вмикає вогні тільки в разі виявлення літака, що летить низько.

Очікується, що верхні вогні турбін залишатимуться вимкненими протягом приблизно 99% часу, будучи видимими менше шести годин на рік. Вогні, розташовані в нижній частині турбін, які мають бути увімкнені весь час для безпеки мореплавців, не буде видно з берега.

"Важливо зазначити, що всі витрати на розробку і будівництво проєктів несе US Wind. Жителі Мериленду не заплатять жодної копійки за цю чисту енергію, доки проєкти не будуть запущені й не почнуть постачати електроенергію в регіональну електромережу. Витрати ретельно контролюються державою, а платники податків захищені від перевитрати коштів", — заявляє компанія.

Раніше ми писали про те, що вперше увімкнено найбільшу вітряну турбіну в історії: несподіваний ефект і 152 000 кв. м. Установка призначена для регіонів із середньою і високою швидкістю вітру, особливо для районів, схильних до тайфунів.