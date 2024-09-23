Уперше увімкнено найбільшу вітряну турбіну в історії: несподіваний ефект і 152 000 кв. м

Установка призначена для регіонів із середньою і високою швидкістю вітру, особливо для районів, схильних до тайфунів.

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У Китаї запустили найбільшу вітряну турбіну в історії, що охоплює площу 152 000 кв. м над рівнем моря. Установка має несподіваний ефект, про який експерти попереджали раніше, пише ecoticias.com.

Компанія Mingyang Smart Energy продемонструвала експлуатаційні можливості новаторської вітряної турбіни потужністю 20 МВт. Ця масивна конструкція довела свою міцність з плином часу і тепер являє собою вершину технологічних досягнень компанії, встановлюючи нові рекорди у вітроенергетиці.

Найбільшу у світі вітряну турбіну потужністю 20 МВт було офіційно введено в експлуатацію 28 серпня 2024 року в Хайнані, провінції в Південно-Китайському морі. Місце було ретельно вибрано, щоб повною мірою використати оптимальні швидкості вітру та його відстань від континентального шельфу, — умови, за яких турбіна була спеціально розроблена для досягнення чудових результатів.

Установка може генерувати потужність від X до 20 МВт залежно від вітрових умов. З точки зору ландшафту вона може похвалитися найбільшим діаметром ротора, який становить від 260 до 292 м. Ця величезна площа охоплення, яка фактично займає площу 9 футбольних полів, дає змогу турбіні збирати величезну кількість енергії. Турбіна спроектована в модульному і легкому форматі, що підвищує її ефективність, а також спрощує транспортування і установку. Вона призначена для регіонів із середньою і високою швидкістю вітру, особливо для районів, схильних до тайфунів. Вона також має активну систему Anti-Typhoon, розроблену для тайфунів категорії 17.

Лише три роки тому турбіна потужністю 15 МВт була б доведена винятковою. Прикладом такої еволюції може слугувати прогрес від 10 МВт, якого Mingyang домогтися за такий короткий час, що відображає ідею збільшення темпів прогресу в галузі. Фірма також планує набагато більшу турбіну потужністю 22 МВт до 2025 року.

Раніше ми повідомляли, що Китай за рік ввів у роботу на 66% вітряків більше, ніж весь інший світ. У 2023 році відбулася різка зміна у збільшенні потужностей відновлюваної енергетики, зумовлена розвитком сектора чистої енергетики Китаю.