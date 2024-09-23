Впервые включена самая большая ветряная турбина в истории: неожиданный эффект и 152 000 кв. м

Установка предназначена для регионов со средней и высокой скоростью ветра, особенно для районов, подверженных тайфунам.

Related video

В Китае запустили самую большую ветряную турбину в истории, охватывающую площадь 152 000 кв. м над уровнем моря. Установка имеет неожиданный эффект, о котором эксперты предупреждали ранее, пишет ecoticias.com.

Компания Mingyang Smart Energy продемонстрировала эксплуатационные возможности новаторской ветряной турбины мощностью 20 МВт. Эта массивная конструкция доказала свою прочность с течением времени и теперь представляет собой вершину технологических достижений компании, устанавливая новые рекорды в ветроэнергетике.

Самая большая в мире ветряная турбина мощностью 20 МВт была официально введена в эксплуатацию 28 августа 2024 года в Хайнане, провинции в Южно-Китайском море. Место было тщательно выбрано, чтобы в полной мере использовать оптимальные скорости ветра и его расстояние от континентального шельфа, — условия, в которых турбина была специально разработана для достижения превосходных результатов.

Установка может генерировать мощность от X до 20 МВт в зависимости от ветровых условий. С точки зрения ландшафта она может похвастаться самым большим диаметром ротора, который составляет от 260 до 292 м. Эта огромная площадь охвата, которая фактически занимает площадь 9 футбольных полей, позволяет турбине собирать огромное количество энергии. Турбина спроектирована в модульном и легком формате, что повышает ее эффективность, а также упрощает транспортировку и установку. Она предназначена для регионов со средней и высокой скоростью ветра, особенно для районов, подверженных тайфунам. Она также имеет активную систему Anti-Typhoon, разработанную для тайфунов категории 17.

Dсего три года назад турбина мощностью 15 МВт была бы доказана исключительной. Примером такой эволюции может служить прогресс от 10 МВт, которого Mingyang добиkfcm за столь короткое время, что отражает идею увеличения темпов прогресса в отрасли. Фирма также планирует гораздо большую турбину мощностью 22 МВт к 2025 году.

Ранее мы сообщали, что Китай за год ввел в работу на 66% ветряков больше, чем весь остальной мир. В 2023 году произошло резкое изменение в увеличении мощностей возобновляемой энергетики, обусловленное развитием сектора чистой энергетики Китая.