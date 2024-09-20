Китай за год ввел в работу на 66% ветряков больше, чем весь остальной мир: что случилось

В 2023 году произошло резкое изменение в увеличении мощностей возобновляемой энергетики, обусловленное развитием сектора чистой энергетики Китая.

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В 2023 году Китай ввел в эксплуатацию столько же солнечных установок, сколько весь мир в 2022 году, а его прирост ветряных установок также вырос на 66% в годовом исчислении. В глобальном масштабе только фотоэлектрические станции составили три четверти прироста мощности возобновляемых источников энергии во всем мире. Об этом сообщает Международное Энергетическое Агентство.

Это 22-й год подряд, когда прирост мощности возобновляемых источников энергии устанавливает новый рекорд. В то время как прирост мощности возобновляемых источников энергии в Европе, США и Бразилии достиг рекордных максимумов, ускорение Китая было необычайным.

В лучшем случае, G20 может утроить свою коллективную установленную мощность к 2030 году. Таким образом, у них есть потенциал внести значительный вклад в утроение возобновляемых источников энергии во всем мире.

Однако для достижения глобальной цели темпы новых установок должны ускориться и в других странах, включая многие развивающиеся экономики за пределами G20, некоторые из которых сегодня не имеют целей по возобновляемым источникам энергии и/или поддерживающей политики.

По мнению экспертов, к 2028 году мировая структура энергетики изменится. Мир находится на пути к добавлению большего количества возобновляемых мощностей в течение следующих пяти лет, чем было установлено с момента строительства первой коммерческой электростанции на возобновляемых источниках энергии более 100 лет назад.

Согласно основному прогнозу в этом отчете, в период с 2023 по 2028 год будет введено в эксплуатацию почти 3700 ГВт новых возобновляемых мощностей, что обусловлено поддерживающей политикой в ​​более чем 130 странах. Солнечные фотоэлектрические системы и ветер составят 95% глобального расширения возобновляемых источников энергии, извлекая выгоду из более низких затрат на производство, чем альтернативы как ископаемого, так и неископаемого топлива.

В ближайшие пять лет ожидается достижение нескольких важных целей в области возобновляемой энергетики:

В 2024 году ветряные и солнечные электростанции в совокупности будут вырабатывать больше электроэнергии, чем гидроэнергетика.

В 2025 году возобновляемые источники энергии превзойдут уголь и станут крупнейшим источником выработки электроэнергии.

Ветровая и солнечная энергетика превзойдут ядерную генерацию электроэнергии в 2025 и 2026 годах соответственно.

В 2028 году на возобновляемые источники энергии придется более 42% мирового производства электроэнергии, а доля ветряных и солнечных электростанций удвоится и составит 25%.

Ранее мы писали, что генератор больше не нужен: новая технология зарядит что-угодно с помощью воздушного змея. Бесплатная энергия ветра обеспечит питание бытовой техники и даже электромобилей, обладая пиковой мощностью 330 кВт и аккумулятором емкостью 400 кВтч.