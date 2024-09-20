Китай за рік ввів у роботу на 66% вітряків більше, ніж увесь інший світ: що сталося

У 2023 році відбулася різка зміна у збільшенні потужностей відновлюваної енергетики, зумовлена розвитком сектору чистої енергетики Китаю.

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У 2023 році Китай ввів в експлуатацію стільки ж сонячних установок, скільки весь світ у 2022 році, а його приріст вітряних установок також зріс на 66% у річному обчисленні. У глобальному масштабі тільки фотоелектричні станції склали три чверті приросту потужності поновлюваних джерел енергії в усьому світі. Про це повідомляє Міжнародне Енергетичне Агентство.

Це 22-й рік поспіль, коли приріст потужності відновлюваних джерел енергії встановлює новий рекорд. У той час як приріст потужності відновлюваних джерел енергії в Європі, США та Бразилії досяг рекордних максимумів, прискорення Китаю було надзвичайним.

У кращому випадку, G20 може потроїти свою колективну встановлену потужність до 2030 року. Таким чином, у них є потенціал зробити значний внесок у потроєння поновлюваних джерел енергії в усьому світі.

Однак для досягнення глобальної мети темпи нових установок мають прискоритися і в інших країнах, включно з багатьма економіками, що розвиваються, поза межами G20, деякі з яких сьогодні не мають цілей щодо відновлюваних джерел енергії та/або підтримуючої політики.

На думку експертів, до 2028 року світова структура енергетики зміниться. Світ перебуває на шляху до додавання більшої кількості поновлюваних потужностей протягом наступних п'яти років, ніж було встановлено з моменту будівництва першої комерційної електростанції на поновлюваних джерелах енергії понад 100 років тому.

Згідно з основним прогнозом у цьому звіті, в період з 2023 по 2028 рік буде введено в експлуатацію майже 3700 ГВт нових поновлюваних потужностей, що зумовлено підтримуючою політикою в більш ніж 130 країнах. Сонячні фотоелектричні системи і вітер складуть 95% глобального розширення поновлюваних джерел енергії, отримуючи вигоду від нижчих витрат на виробництво, ніж альтернативи як викопного, так і невикопного палива.

У найближчі п'ять років очікується досягнення кількох важливих цілей у галузі відновлюваної енергетики:

У 2024 році вітряні та сонячні електростанції в сукупності вироблятимуть більше електроенергії, ніж гідроенергетика.

У 2025 році поновлювані джерела енергії перевершать вугілля і стануть найбільшим джерелом вироблення електроенергії.

Вітрова та сонячна енергетика перевершать ядерну генерацію електроенергії у 2025 і 2026 роках відповідно.

У 2028 році на поновлювані джерела енергії припаде понад 42% світового виробництва електроенергії, а частка вітряних і сонячних електростанцій подвоїться і становитиме 25%.

Раніше ми писали, що генератор більше не потрібен: нова технологія зарядить будь-що за допомогою повітряного змія. Безкоштовна енергія вітру забезпечить живлення побутової техніки і навіть електромобілів, маючи пікову потужність 330 кВт і акумулятор ємністю 400 кВтг.