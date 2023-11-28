Генератор больше не нужен: новая технология зарядит что-угодно с помощью воздушного змея

Бесплатная энергия ветра обеспечит питание бытовой техники и даже электромобилей, обладая пиковой мощностью 330 кВт и аккумулятором емкостью 400 кВтч.

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В Нидерландах стартап, созданный сотрудниками Делфтского технологического университета, разработал аккумуляторную систему Kitepower Hawk, собирающую энергию ветра благодаря воздушному змею. Подробности проекта организаторы раскрыли на официальном сайте.

Kitepower Hawk объединяет аккумуляторную систему хранения энергии и ветряной генератор, позволяя получать бесплатную электроэнергию практически в любой точке мира. Нужно лишь доставить и установить контейнер с оборудованием, а затем выпустить в небо на высоту около 350 метров специального воздушного змея, состоящего частично из надувной подушки, а частично из каркаса из стекловолокна.

Наземная станция, размещенная внутри, преобразует механическую энергию в электрическую энергию и наматывает трос, используя генератор в качестве двигателя. Блок управления меняет крен, тангаж и рыскание для максимальной эффективности, а также обеспечивает беспроводную связь между датчиками воздушного змея и станцией.

Система генерирует 30 кВт энергии и сохраняет ее непосредственно в аккумуляторе емкостью 400 кВтч, который весит 7,5 тонны. Ее можно использовать круглосуточно и независимо от электрической сети, чтобы заряжать электротранспорт или другие устройства. К примеру, запустить змея ночью, когда батарея не используется для питания, а утром получить необходимый запас энергии. Полная зарядка литий-ионной аккумуляторной батареи занимает 10 часов, пиковая мощность составляет 330 кВт, а ее срок работы оценивают в 10 лет.

Система Kitepower Hawk Фото: Kitepower

Как отметили в Kitepower, инженеры создали Hawk по многочисленным просьбам клиентов и партнеров, нуждающихся в относительно небольшой системе, которую можно запускать несколько раз в неделю для удовлетворения потребностей в энергии в течение этой самой недели. Сейчас существует много аккумуляторных систем хранения энергии, но почти все они часто работают вместе с дизельными генераторами и обеспечивают не "зеленую", а "серую" электроэнергию. Hawk же самостоятельна и полностью экологична. По мнению создателей, технология может эффективно заменить дизельные генераторы, обеспечивая энергией строительные площадки, сельское хозяйство и удаленные поселения.

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Запатентованная технология Kitepower является альтернативой традиционным ветряным турбинам. Создатели уверяют, что она использует до 90% меньше материала и потенциально может быть в два раза эффективнее обычных турбин с той же выходной мощностью, поскольку собирает энергию ветра на большей высоте. При этом она не требует ресурсоемких башен или мощного фундамента, проста в установке и может без проблем перевозиться с места на место.

Ранее писали о "морском змее" Dragon 12 от шведской компании Minesto. Система в виде крылатой гондоллы с турбиной качается на волнах, крепясь ко дну с помощью особого механизма, и генерирует до 1,2 МВт электроэнергии.