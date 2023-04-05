Воздушные змеи подарят дешевое электричество миллиардам людей: как это возможно (видео)

Компания SkySails-Power уверяет, что одной станции достаточно для питания 500 домов, и технология сможет заменить дизельные генераторы.

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Воздушные змеи могут давать человечеству больше дешевой и возобновляемой энергии, чем ветряные электростанции. О такой многообещающей технологии заведующий кафедрой микросистемной инженерии Фрайбургского университета в Германии Мориц Диль рассказал изданию DW.

Воздушные змеи лучше ветряных турбин

"Воздушным змеем" называется детская игрушка, известная человечеству уже много веков — она представляет собой небольшой планер, который летает в небе под воздействием ветра, пока человек управляет им на земле с помощью лески. Как считают ученые, подобные устройства можно использовать, чтобы ловить потоки воздуха на большой высоте и производить электроэнергию.

По словам Морица Диля, в 200 метрах над землей и выше ветер дует намного сильнее и устойчивее, чем у поверхности. Потоки воздуха там настолько мощные, что могут производить примерно в восемь раз больше энергии по сравнению с наземными ветровыми станциями.

"Вы видите небо над обычными турбинами и понимаете, что вся эта энергия ветра дует просто так и не используется", — посетовал немецкий исследователь.

Ришикеш Джоши, исследователь аэрокосмической техники из Технологического университета Делфта, считает, что должно пройти еще несколько лет, прежде чем технология воздушных змеев станет массовым и доступным источником электроэнергии. Он напомнил: ветряным электростанциям потребовалось около 40 лет, чтобы стать достаточно дешевой и выгодной технологией.

Технология SkySails-Power

Изменить ситуацию хочет генеральный директор немецкой ветроэнергетической компании SkySails-Power Стефан Врейдж, сделав "крупнейший в мире неиспользуемый источник возобновляемой энергии" в виде высотных ветров доступным для массового использования. Бизнесмен считает, что технология может обеспечить электричеством около 1,4 миллиарда человек, которые сейчас вынуждены использовать генераторы на ископаемом топливе для питания своих домов.

Предприятие разработало устройство, напоминающее воздушного змея: оно автоматически запускает надувной парашют и направляет его против ветра, а затем заставляет летать "восьмеркой" и дергать веревку, привязанную к генератору. Электроэнергия постоянно вырабатывается благодаря так называемому "циклу накачки", но в случае плохой погоды парашют приходится сматывать, чтобы сохранить в целости.

SkySails-Power уже продала свою электростанцию в Маврикий и планирует запустить целую сеть в Восточной Африке. Компания уверяет, что лишь один воздушный змей производит достаточно электричества для 500 домохозяйств, требуя на 90% меньше затрат, чем обычные ветряные турбины.

Планы SkySails-Power Фото: DW

Первопроходцы отрасли

SkySails-Power является лидером в этой сфере, но далеко не первая, многие изобретатели уже пробовали запустить генераторы в виде "воздушных змеев", но большая часть из них не смогла заставить систему работать или обанкротилась. Впрочем, есть стартапы, которые обещают вскоре вывести технологию на рынок.

В 2010 году компания Altaeros разработала генератор, подключенный кабелем к гелиевому шару, летающему на высоте около 600 метров. Во время испытаний на Аляске, как утверждали инженеры, система вырабатывала электроэнергию для около 50 домохозяйств. Несмотря на успешную демонстрацию, компания вскоре разорилась.

Воздушный генератор электроэнергии Altaeros Фото: DW

Другой подход выбрала американская компания Makani, купленная Google в 2013 году. Она построила силовую установку, напоминающую самолет, которая летала на высоте около 300 метров и постоянно генерировала электричество за счет непрерывного вращения восьми пропеллеров. В то время Мориц Диль счет идею безумной, но она сработала и обеспечила достаточно энергии для питания 300 домов. Вот только во время испытательного полета самолет упал в море, и Alphabet, материнская компания Google, отказалась от проекта, опасаясь убытков.

Воздушный змей Makani Фото: DW

Ранее писали, что в Ирландии фермер получает дешевое электричество из навоза. По его словам, одна ферма может производить до 700 кВт энергии, которой хватит 12 тысяч домов.