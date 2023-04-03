Биткоины из навоза: как фермер получает дешевое электричество для криптомайнинга (видео)

Оказывается, всего одна ферма способна за счет навоза производить до 700 кВт энергии, что способно обеспечить электричеством 12 тысяч домовладений.

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Находчивый ирландский фермер из графства Арма использует экскременты коров для добычи биткоинов, пишет Cointelegraph. Том Кэмпбелл, владелец молочной фермы, использует для этого избыточную энергию используя метан получаемый из навоза. Это так называемая анаэробная переработка, при которой специальный биогазовый реактор производит энергию за счет метана выделяемого навозом.

Принцип работы анаэробной переработки Фото: Euronews

Для работы майнинговый ферм требуется большое количество энергии, и очень часто добытая криптовалюта не покрывает затраты на оплату счетов за электричество. Однако за счет метана из навоза ферма Кэмпбелла производит до 700 киловатт электрической энергии, чего хватает с избытком.

С помощью навоза фермер покрывает расходы на майнинг криптовалют Фото: Скриншот

С таким подходом фермер решает не только свои финансовые вопросы, но еще и способствует экологической программе ирландского правительства, которое поставило целью снизить выбросы парниковых газов на 25% к 2030 году. Около 35% таких выбросов происходит из-за коровьего навоза ирландских ферм.

Эксперты подсчитали, что если 41% ирландских ферм оснастить подобными агрегатами для анаэробной переработки, то за счет них, можно было бы обеспечить электричеством каждый дом в Ирландии и помочь экологии.

Так выглядит хранилище для навоза, где он вырабатывает метан, который превращается в электричество Фото: Скриншот

Решение Кэмпбелла получать электричество из навоза может некоторым показаться странным, но с финансовой точки зрения такая модель имеет смысл: фермер не только сам может заниматься майнингом на практически бесплатном электричестве, но и продавать энергию другим людям.

Как фермер получает электричество из навоза

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