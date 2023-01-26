Мошенники научились выдавать старые видеокарты за новые: на что обратить внимание

Видеочипы после майнинга заполонили рынок, но их покупка грозит большими рисками.

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Не секрет, что в связи с падением рынка криптовалют и изменившейся парадигмой их добычи множество майнеров избавляются от старых видеокарт выставляя их на продажу по бросовым ценам. Но даже в этом случае желающих их приобрести не много, пишет Tomshardware.

Все потому что подобные видеокарты использовались в жесточайших условиях повышенных частот и перегрева в режиме 24/7, что грозит быстрым выходом из строя и потенциальные покупатели это знают.

[ + – ] Мошенники перекрашивают и сам чип памяти и надписи Фото: Соцсети

Поэтому майнеры нашли свежую уловку, чтобы обмануть простачков и выдать свои видеокарты за "почти не использованные". Дело в том, что из-за постоянного перегрева брендированные и технические надписи на чипах памяти видеокарты и сами чипы желтеют и внимательные пользователи обращают внимание именно на этот фактор, как признак того, что карта использовалась для майнинга. Поэтому мошенники стали надпись и чипы перекрашивать, обновлять, чтобы они выглядели как свежие. Таких видеокарт очень много на Алиэкспресс, а не только на досках объявлений, говорят эксперты.

[ + – ] Мошенник не слишком старался: графический процессор новенький, а память - пожелтевшая Фото: Соцсети

В принципе, пожелтевшие от перегрева надписи и чипы – это не единственный показатель того, что видеочип гоняли "и в хвост и в гриву". Эксперты советуют обращать внимание на скопления пыли, стертых гарантийных наклеек, царапин, окисленных контактов и незначительного изменения цвета печатной платы. Также о том, что карта использовалась длительное время, говорят чуть более темная подложка GPU и пожелтевшие надписи на микросхемах памяти видеокарты.

[ + – ] Слева подложка чипа обычной видеокарты, справа - после майнинга Фото: Соцсети

Кстати, отсутствующие винты и удаленные маркеры гарантии тоже являются показателем того, что видеокарту чинили или разбирали, но, с другой стороны, причина может быть в том, что бывший владелец просто использовал более мощную систему охлаждения.

Эксперты советуют обращать внимание на подложку GPU, потому что перекрасить ее дело сложное и этим почти никто не занимается, в отличие от перекраски надписей и чистки самой видеокарты от грязи и пыли.

[ + – ] Эксперт рассказал, на какие уловки идут мошенники выдавая видеокарты после майнинга за "почти не использованные"

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