Назван самый быстрый процессор в мире: он стоит $12 тыс. и работает лучше Core i9

Чип от Intel вдвое слабее главного конкурента, но стоит в 16 раз дешевле.

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Австралийская компания PassMark, более 25 лет занимающаяся разработкой ПО для сравнительного анализа производительности процессоров, обновила свой известный рейтинг с учетом глобальных изменений, которые в нем произошли.

Оказалось, что в нем сменился лидер. Если раньше первую строчку по производительности занимал процессор Core i9-13900KS, то теперь его обогнал процессор AMD EPYC 9654. Чип от AMD стал первым в мире, который смог преодолеть рубеж в 100 тыс. баллов. Впрочем, если взглянуть на рейтинг, то становится очевидным, что чипа от компании из Санта-Клары значительно опережают своих главных конкурентов, штаб-квартира которых находится по соседству.

Правда цена рекордсмена просто шокирует: AMD EPYC 9654 стоит без малого $12 тыс., в то время как Core i9-13900KS в 16 раз дешевле ($730).

[ + – ] Процессор от AMD вдвое опережает чип от Intel, но он и дороже в 16 раз Фото: Соцсети

Процессор AMD "Genoa" – это 96-ядерный чип со 192 потоками, основанный на новейшей архитектуре AMD Zen4. На данный момент он является это флагманским процессором AMD EPYC. И хотя при базовой частоте в 2,4 ГГц его можно разогнать в полтора раза, он все еще по этому параметру уступает своему собрату AMD Threadripper 5990WX, частоту которого можно поднять до 4,5 ГГц.

Зато у Genoa больше ядер, благодаря чему он легко преодолевает отметку в 100 тыс. баллов, превосходя любой другой процессор в рейтинге. По сути, он вдвое быстрее Core i9-13900KS, который в рейтинге PassMark набирает 63 тыс. баллов. Чип от Intel имеет 24 ядра и максимальной тактовой частотой 6 ГГц и был выпущен всего чуть более месяца назад.

Но AMD не останавливается на достигнутом и уже работает над серией Genoa-X, запуск которой запланирован на конец этого года. Свои новые чипы компания обещает оснастить 96 ядрами Zen4, а размер кэш-памяти L3 превысит 1 ГБ.

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