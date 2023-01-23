Поставки чипов будут важнее поставок нефти: прогнозы гендиректора Intel

Ближайшие 50 лет логистика полупроводников будет определять геополитику в мире.

Related video

Генеральный директор корпорации Intel Патрик Гелсинегр заявил, что цепочки поставок чипов будут важнее логистики нефти, которая доминировала последние полвека, сообщает CNN.

Такое заявление глава корпорации сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подчеркнув, что не только поставки, но и производство микрочипов станут важнейшим фактором в мировой экономике на следующие несколько десятилетий.

Гелсингер сказал, что одним из важнейших факторов будут инвестиции в компании производящие микроэлектронику в США, Европе и других странах и это самый важный ресурс для будущего мира. "Нам нужна эта географически сбалансированная, устойчивая цепочка поставок", — сказал он.

[ + – ] Гендиректор Intel Патрик Гельсингер Фото: Соцсети

Корпорация Intel собирается вложить более $20 млрд. в строительство двух новых заводов по производству микросхем в США, а так же инвестировать еще $90 млрд. в новые заводы в Европе, чтобы восстановить свои позиции лидера полупроводниковой промышленности.

Такая инвестиционная экспансия вызвана продолжающейся пандемией Covid-19 в Китае и на Тайване, а так же агрессией России против Украины и растущей в связи с этим геополитической напряженности.

Из-за этого вот уже несколько лет ИТ-отрасль испытывает проблемы с поставками микрочипов, от чего страдает производственный процесс таких корпораций, как Apple, Tesla и других.

По словам Гелсингера, сейчас его компания и другие производители микрочипов ждут распределения более $200 млрд. которые правительство Джо Байдена выделило на стимулировании отечественного производства микросхем.

Ранее Фокус писал, что ученые нашли способ и дальше уменьшать чипы вопреки закону Мура: как им это удалось.