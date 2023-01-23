Поставки чипов будут важнее поставок нефти: прогнозы гендиректора Intel
Ближайшие 50 лет логистика полупроводников будет определять геополитику в мире.
Генеральный директор корпорации Intel Патрик Гелсинегр заявил, что цепочки поставок чипов будут важнее логистики нефти, которая доминировала последние полвека, сообщает CNN.
Такое заявление глава корпорации сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подчеркнув, что не только поставки, но и производство микрочипов станут важнейшим фактором в мировой экономике на следующие несколько десятилетий.
Гелсингер сказал, что одним из важнейших факторов будут инвестиции в компании производящие микроэлектронику в США, Европе и других странах и это самый важный ресурс для будущего мира. "Нам нужна эта географически сбалансированная, устойчивая цепочка поставок", — сказал он.
Корпорация Intel собирается вложить более $20 млрд. в строительство двух новых заводов по производству микросхем в США, а так же инвестировать еще $90 млрд. в новые заводы в Европе, чтобы восстановить свои позиции лидера полупроводниковой промышленности.
Такая инвестиционная экспансия вызвана продолжающейся пандемией Covid-19 в Китае и на Тайване, а так же агрессией России против Украины и растущей в связи с этим геополитической напряженности.
Из-за этого вот уже несколько лет ИТ-отрасль испытывает проблемы с поставками микрочипов, от чего страдает производственный процесс таких корпораций, как Apple, Tesla и других.
По словам Гелсингера, сейчас его компания и другие производители микрочипов ждут распределения более $200 млрд. которые правительство Джо Байдена выделило на стимулировании отечественного производства микросхем.
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