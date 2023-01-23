Постачання чіпів будуть важливішими за постачання нафти: прогнози гендиректора Intel

Найближчі 50 років логістика напівпровідників визначатиме геополітику у світі.

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Генеральний директор корпорації Intel Патрік Гелсінгер заявив, що ланцюжки постачання чіпів будуть важливішими за логістику нафти, яка домінувала останні півстоліття, повідомляє CNN.

Таку заяву глава корпорації зробив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, наголосивши, що не лише постачання, а й виробництво мікрочіпів стануть найважливішим чинником у світовій економіці на наступні кілька десятиліть.

Гелсінгер сказав, що одним із найважливіших факторів будуть інвестиції в компанії, що виробляють мікроелектроніку в США, Європі й інших країнах, і це найважливіший ресурс для майбутнього світу. "Нам потрібен цей географічно збалансований, стійкий ланцюжок постачань", — сказав він.

[ + – ] Гендиректор Intel Патрік Гелсінгер Фото: Соцмережi

Корпорація Intel збирається вкласти понад $20 млрд у будівництво двох нових заводів із виробництва мікросхем у США, а також інвестувати ще $90 млрд у нові заводи в Європі, щоб відновити свої позиції лідера напівпровідникової промисловості.

Така інвестиційна експансія викликана пандемією Covid-19, що триває в Китаї і на Тайвані, а також агресією Росії проти України і підвищеною у зв'язку з цим геополітичною напруженістю.

Через це ось уже кілька років ІТ-галузь має проблеми з поставками мікрочіпів, від чого страждає виробничий процес таких корпорацій, як Apple, Tesla та інших.

За словами Гелсінгера, зараз його компанія та інші виробники мікрочіпів чекають на розподіл понад $200 млрд, які уряд Джо Байдена виділив на стимулювання вітчизняного виробництва мікросхем.

Раніше Фокус писав, що вчені знайшли спосіб і надалі зменшувати чіпи всупереч закону Мура: як їм це вдалося.