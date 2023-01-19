Учені знайшли спосіб і надалі зменшувати чіпи всупереч закону Мура: як їм це вдалося

Виробники чіпів можуть і надалі зменшувати розміри транзисторів завдяки новій технології.

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Проривна технологія дозволить створити комп'ютери нового покоління на основі двовимірних напівпровідників. Інженери Массачусетського технологічного інституту (MIT) заявили, що їм вдалося розробити технологію, яка вирішує проблему закону Мура, що гостро постала перед виробниками чіпів, повідомляє офіційний сайт MIT.

Уся проблема в тому, що згідно із законом Мура, кількість транзисторів у чіпі неухильно має подвоюватись. Грубо кажучи, розробники чіпів намагаються робити їх усе мініатюрнішими, але через подвійну кількість транзисторів зробити це не вдається: чим продуктивніший процесор, тим більше транзисторів йому потрібно. Причому ці транзистори мають бути на кремнії. І на сьогодні індустрія чіпів стоїть біля межі, далі за яку неможливо зменшувати процесорі й робити їх при цьому продуктивними відповідно до потреб ІТ.

[ + – ] У МТІ розробили метод неепітаксіального, монокристалічного росту Фото: Соцмережi

Але в MIT заявляють, що розробили метод неепітаксіального, монокристалічного росту. Вчені на кремнієву пластину нанесли маску — покриття з діоксиду кремнію, яке вони сформували у вигляді маленьких ніш, кожна з яких вловлює кристали ще "в зародку". Потім через цю пластину вони пропускали газ з атомів, які осідали в кожній ніші, утворюючи TMD-транзистор.

Зрештою можна стверджувати, що команді MIT вдалося розробити метод, який може дозволити виробникам чіпів виготовляти все дрібніші транзистори з 2D-матеріалів, вирощуючи їх на наявних пластинах із кремнію та інших матеріалів. Отже, межі закону Мура знову відсунулися для ІТ-індустрії.

Раніше Фокус писав про те, чому виробництво чіпів "пливе" від Китаю і Росії.