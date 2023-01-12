Виробництво чипів "пливе" від Китаю і Росії: передових процесорів 2 нм вони не побачать

Японія сама виготовлятиме напівпровідники за 2-нм техпроцесом, щоб стримати КНР.

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Японія працює над реалізацією проєкту щодо перенесення виробництва чипів на свою територію, пише Foreign Policy. Це пов'язано не лише з нестабільною ситуацією у світі, а й спробою протистояти економічній могутності Китаю.

Майже 20 років тому сильна й багата Японія поступилася першістю у сфері виробництва напівпровідників Тайваню, Південній Кореї та Китаю, тому що так було вигідно самій країні. Але тепер усе змінилося, і уряд прем'єра Фуміо Касіди задумався про диверсифікацію ризиків у галузі технологій.

Які основні ризики розглядає Японія? Першим сигналом стала епідемія COVID-19, через яку впали ланцюжки постачань у всьому світі під вагою невідповідності попиту й пропозиції. Другий момент — безперервні військові конфлікти у світі (особливо напад Росії на Україну), які негативно впливають на економіку загалом. І найголовніший аспект — можливий напад Китаю на Тайвань. Фокус уже писав про те, чому весь світ у 2023 році може залишитися без чипів, і напад на Тайвань, де розташована найбільша фабрика TSMC, якраз одна з причин.

[ + – ] Одна з численних фабрик TSMC має дуже футуристичний вигляд Фото: Соцмережi

Так званий японський "ІТ-суверенітет", першим кроком для якого стане перенесення виробництва чипів до себе, стане інструментом стримування Китаю. І ця стратегія добре узгоджується з планами США.

Після Другої світової японці "списали" економічну модель співробітництва держави та бізнесу саме в США. Ця модель заснована не на протистоянні, а на тісному співробітництві з розумною часткою торгових бар'єрів для іноземних конкурентів. Японці вдосконалили цю модель, що дозволило таким корпораціям як Sony, Panasonic, Toyota і т.д. з постачальників "дешевих японських продуктів" перетворитися на зразок промисловості продуктів високого класу.

Але перетворившись на третю економіку у світі, Японія поступилася лідерством у виробництві чипів тайванським і південнокорейським виробникам, особливо щодо найскладніших чипів. Зіткнувшись із сьогоднішніми глобальними викликами, Міністерство торгівлі об'єднало найбільших японських фінансових і технологічних гігантів, у тому числі Sony, Toyota і SoftBank, для створення спільного проєкту Rapidus, метою якого є розробка та, зрештою, виробництво 2-нанометрових чипів. До речі, нещодавно тайванська TSMC відсвяткувала запуск у виробництво 3-нанометрових чипів.

[ + – ] 3-нанометрові чипи від TSMC стали реальністю

Консорціум скористається досвідом тієї ж TSMC і американців із IBM, які вважаються одними зі світових лідерів в області напівпровідників.