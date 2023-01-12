Производство чипов "уплывает" от Китая и Росси: передовых процессоров 2 нм они не увидят

Япония будет сама изготавливать полупроводники по 2-нм техпроцессу, чтобы сдержать КНР.

Related video

Япония работает над реализацией проекта по переносу производства чипов на свою территорию, пишет Foreign Policy. Это связано не только с нестабильной ситуацией в мире, но и попытке противостоять экономической мощи Китая.

Почти 20 лет назад сильная и богатая Япония уступила первенство в сфере производства полупроводников Тайваню, Южной Корее и Китаю, потому что так было выгодно самой стране. Но теперь все изменилось и правительство премьера Фумио Касиды задумалось о диверсификации рисков в области технологий.

Какие основные риски рассматривает Япония? Первым сигналом стала эпидемия COVID-19 из-за которой рухнули цепочки поставок во всем мире под тяжестью несоответствия спроса и предложения. Второй момент – непрекращающиеся военные конфликты в мире (особенно нападение России на Украину), которые негативно влияют на экономику в целом. И самый главный аспект – возможное нападение Китая на Тайвань. Фокус уже писал о том, почему весь мир в 2023 году может остаться без чипов и нападение на Тайвань, где расположена крупнейшая фабрика TSMC, как раз одна из причин.

[ + – ] Одна из многочисленных фабрик TSMC выглядит очень футуристично Фото: Соцсети

Так называемый японский "ИТ-суверенитет", первым шагом для которого станет перенос производства чипов к себе, послужит инструментом сдерживания Китая. И эта стратегия хорошо согласуется с планами США.

После Второй мировой японцы "списали" экономическую модель сотрудничества государства и бизнеса именно у США. Эта модель подразумевает не противостояние, а тесное сотрудничество с разумной долей торговых барьеров для иностранных конкурентов. Японцы усовершенствовали эту модель, что позволило таким корпорациям как Sony, Panasonic, Toyota и т.д. из поставщиков "дешевых японских товаров" превратиться в эталон индустрии товаров высокого класса.

Но превратившись в третью экономику в мире, Япония уступила лидерство в производстве чипов тайваньским и южнокорейским производителям, особенно в отношении самых сложных чипов. Столкнувшись с сегодняшними глобальными вызовами Министерство торговли объединило крупнейших японских финансовых и технологических гигантов, в том числе Sony, Toyota и SoftBank, для создания совместного проекта Rapidus, целью которого является разработка и, в конечном итоге, производство 2-нанометровых чипов. Кстати, совсем недавно тайванская TSMC отпраздновала запуск в производство 3-нанометровых чипов.

[ + – ] 3-нанометровые чипы от TSMC стали рельностью

Консорциум воспользуется опытом все той же TSMC и американцев из IBM, которые считаются одними из мировых лидеров в области полупроводников.