Мы все можем остаться без чипов: что ждет отрасль полупроводников в 2023 году

Есть три сценария развития событий, и один из них может привести к тотальному дефициту процессоров во всем мире.

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В 2023 году индустрию чипов ожидает снижение роста, поскольку спрос на бытовую электронику стабилизируется. Однако опасаться стоит не этого, а геополитических проблем, с которыми столкнутся производители, пишет technologyreview.com.

В 2022 году, как вы помните, США ограничили импорт технологий и материалов для производства полупроводников в Китае и для Китая. Также США активно переносят мощности на свою территорию, не жалея инвестиций. Правительства стран Европы и Азии, в которых расположены крупные компании по производству чипов, поддержали американских партнеров, чтобы сохранить свои позиции в отрасли. Поскольку эти ограничения будут действовать в новом году, они могут существенно повлиять на отрасль — от изменения цепочек поставок и до ограничения свободы в выборе того, с кем вести бизнес.

Политики поставили отрасль в трудное положение. Какие чипы и технологии будут считаться "передовыми"? Если китайская компания производит чипы как нового, так и старого поколения, может ли она по-прежнему использовать американские технологии для последних? Согласно комментарию, полученному от Министерства торговли США, менее продвинутые линии по производству чипов могут быть освобождены от ограничений, если они находятся в отдельном заводском здании. Но до сих пор неясно, как и в какой степени будут соблюдаться эти правила.

Китайские компании, скорее всего, будут искать способы обхода новых правил. Например, однако компания уже пыталась сделать свои чипы "менее продвинутыми". Иностранные компании также будут заинтересованы в поиске обходных путей, ведь китайский рынок огромен и прибылен.

Некоторые эксперты считают, что в этом году США могут ударить по Китаю еще большими ограничениями, усилением экспортного контроля, проверками инвестиций, исходящих из США и других методов, нацеленных на смежные отрасли, такие как квантовые вычисления.

Большинство экспертов считают, что жесткого ответа от КНР ожидать не стоит, потому как этой стране нет инструментов, при помощи которых можно было бы нанести существенный ответный удар по США, к примеру, тоже введя ограничения. Однако не стоит забывать, что Китай контролирует 80% мировых мощностей по переработке редкоземельных материалов, которые необходимы для производства как военной продукции, такой как детали для истребителей, так и компонентов для потребительских устройств, вроде батарей и экранов. Ограничение экспорта может дать Китаю некоторые рычаги воздействия. Китайцы также могут ввести санкции в отношении нескольких американских отраслевых компаний.

[ + – ] Тайвань может оказаться между молотом и наковальней, если будет следовать ограничениям США против КНР Фото: Getty Images

Вместо торговой войны с США, Китай, вероятно, сосредоточится на поддержке отечественной индустрии, инвестировав, по предварительным данным, $143 млрд уже в первом квартале 2023 года.

Еще один важный фактор, влияющий на отрасль — война настоящая, которая может вспухнуть между КНР и Тайванем. При таком варианте весь мир рискует остаться без чипов, потому как мощностей будет катастрофически не хватать. Эксперты рынка надеются, что этого в ближайшее время не произойдет. Тайвань не спешит сворачивать свой бизнес в Китае, однако сближение с США и следование новым правилам американцев ставит полуостров в затруднительное положение. Специалисты в комментариях technologyreview.com высказали мысль о том, что вся полупроводниковая сфера может разделиться на две части, а Тайвань замрет посредине в ожидании лучших времен, либо же решится перейти на сторону США окончательно. Но тогда КНР и ее страны-партнеры из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Евразии и Африки, где Китай внедряет свои технологии, могут резко отреагировать. В любом случае правительствам нужен план "Б" и четкие стратегии в отношении как Китая, так и США.

Ранее мы сообщали о том, что ученые разработали метод защиты чипов от хакерских атак, применив свои знания из области квантовых вычислений.