Процессоры нельзя будет взломать: ученые защитили чип при помощи "логического замка"

Новый метод защиты процессора от взлома удалось создать благодаря спинтронике.

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Исследователи из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST), работающие в области квантовой электроники, занимающийся изучением спинового токопереноса (спинтроники), создали и интегрировали в интегральные схемы электронных микросхем "логические замки", призванные обеспечить безопасность процессоров, пишет scitechdaily.com.

Логический замок создан на основе компонента, который принято называть магнитным туннельным переходом (MTJ). Такой замок работает аналогично кодовому замку. Если подать неправильный или ложный сигнал на логический замок, то он не "откроется", следовательно, у того, кто посылает сигналы не будет доступа к чипу. Правильные сигналы являются "ключами". Данные о них хранятся в памяти, которая отдельно тоже защищена от взлома.

Ученые объяснили, что процесс открытия и закрытия замка, реакция MTJ на сигналы и логическая блокировка основаны на спинтронике. Спинтроника использует такое физическое свойство электронов, как спин (спин — собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий квантовую природу и не связанный с движением частицы как целого, — Википедия). Логический замок можно открыть тогда, когда MTJ принимает верный (правильный) входной ключевой сигнал, который потом преобразовывает в верный выходной сигнал.

По словам одного из членов исследовательской группы, спиновые устройства не только лучше защищены от взломов и атак, чем кремниевые, но и выгодно отличаются тем, что не потребляют энергию, если находятся в режиме ожидания. Таким образом, полагает ученый, они намного лучше и с точки зрения кибербезопасности , и экономической выгоды.

Ранее мы сообщали о том, что ученые разработали квантовые сенсоры, которые улавливают весь спектр радиочастотных сигналов.