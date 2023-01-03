Процесори не можна буде зламати: вчені захистили чип за допомогою "логічного замку"

Новий метод захисту процесора від злому вдалося створити завдяки спінтроніці.

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Дослідники з Університету науки і технологій імені короля Абдалли (KAUST), які працюють у галузі квантової електроніки, що займається вивченням спінового струмоперенесення (спінтроніки), створили та інтегрували в інтегральні схеми електронних мікросхем "логічні замки", покликані забезпечити безпеку процесорів, пише scitechdaily.com.

Логічний замок створений на основі компонента, який називається магнітним тунельним переходом (MTJ). Такий замок працює аналогічно до кодового замку. Якщо подати неправильний або помилковий сигнал на логічний замок, то він не "відкриється", отже, у того, хто посилає сигнали, не буде доступу до чипа. Правильні сигнали є "ключами". Дані про них зберігаються у пам'яті, яка окремо теж захищена від злому.

Вчені пояснили, що процес відкриття та закриття замку, реакція MTJ на сигнали та логічне блокування засновані на спінтроніці. Спінтроніка використовує таку фізичну властивість електронів, як спін (спін — власний момент імпульсу елементарних частинок, що має квантову природу і не пов'язаний із рухом частки як цілого — Вікіпедія). Логічний замок можна відкрити тоді, коли MTJ приймає правильний вхідний ключовий сигнал, який потім перетворює на правильний вихідний сигнал.

За словами одного з членів дослідницької групи, спінові пристрої не лише краще захищені від зломів та атак, ніж кремнієві, але й вигідно відрізняються тим, що не споживають енергію, якщо перебувають у режимі очікування. Таким чином, вважає вчений, вони набагато кращі і з погляду кібербезпеки, і економічної вигоди.

Раніше ми повідомляли про те, що вчені розробили квантові сенсори, які вловлюють весь спектр радіочастотних сигналів.