Квантовий датчик допоможе виявити ворога, де б той не ховався: як він працює

Пристрій уловлює все від нульової частоти до 20 ГГц, AM- та FM-хвилі, Bluetooth, Wi-Fi та інші сигнали зв'язку.

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Учені створили квантовий датчик, здатний вловлювати й аналізувати весь спектр радіочастотних сигналів. Вони впевнені, що ця розробка допоможе підвищити рівень обізнаності зв'язківців, які ведуть радіоелектронну боротьбу, пише phys.org.

Приймач уловлює все від нульової частоти до 20 ГГц, здатний знаходити AM-і FM-хвилі, Bluetooth, Wi-Fi та інші сигнали зв'язку.

Дослідники задіяли лазерні промені до створення атомів Рідберга, зовнішні електрони яких знаходяться у високозбудженому стані. Це робить датчик надчутливим до широкого діапазону сигналів радіочастотному спектрі.

І раніше вчені створювали атомні датчики Рідберга, проте ті моделі могли виявляти лише невеликі та певні ділянки радіочастотного спектру, а новий пристрій підходить для сканування широкого діапазону частот, запевнили представники Командування розвитку бойових можливостей армії США (DEVCOM).

Учені переводять атоми рубідії у високоенергетичні рідбергівські стани, після чого вони взаємодіють з електричними полями ланцюга, дозволяючи виявляти та демодулювати будь-який сигнал.

[ + – ] Ілюстративне зображення принципу роботи квантового датчика Фото: U.S. Army

Квантовий датчик Рідберга здатний перевершити обмеження традиційної електроніки за чутливістю, смугою пропускання і частотним діапазоном. Це, безумовно, зможе зробити засоби радіоелектронної боротьби та виявлення засобів зв'язку в рази ефективнішими, що є частиною стратегії модернізації армії.

За словами доктора Девіда Меєра, який працює на Пентагон, квантові пристрої дадуть перевагу американській армії, підвищивши бойову поінформованість та виявивши широкий спектр критично важливих сигналів.

Дослідники планують удосконалити квантовий датчик Рідберга так, щоб зробити його ще більш чутливим до сигналів, йдеться у матеріалі.

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