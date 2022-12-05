Інтернету не буде, якщо провайдеру надовго відключать світло: експерт розповів, що робити

Костянтин Корсун рекомендує з'ясувати у провайдера, які заходи він вжив, щоб забезпечувати інтернет-зв'язком своїх клієнтів під час віялових відключень.

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У зв'язку з довгостроковими відключеннями електроенергії у містах та селах України, багато громадян закуповують джерела безперебійного живлення (ІПП, UPS), акумулятори та генератори. Однак, чи допоможуть ці прилади залишатися онлайн, Фокус з'ясував у експерта з кібербезпеки Костянтина Корсуна.

У магазинах техніки останнім часом товарами, що найчастіше купуються, є акумулятори, генератори та ДБЖ. Деякі українці, які мешкають у багатоповерхових будинках, закуповують пристрої не лише для особистого, а й для загального користування. Збирають гроші з мешканців одного під'їзду та набувають безперебійників, які стабілізують напругу електромережі при стрибках, різких відключеннях. Те саме стосується й акумуляторів, здатних живити роутери протягом кількох годин під час віялових відключень електроенергії.

Однак деякі користувачі інтернет-послуг сумніваються в корисності перерахованих вище гаджетів, а саме в тому, чи допоможуть вони, якщо сам провайдер втратить електрику надовго.

Фокус з'ясував у фахівця з кібербезпеки Костянтина Корсуна, що потрібно зробити, щоб залишатися на зв'язку в онлайні, якщо надовго відключають світло.

[ + – ] Джерело безперебійного живлення Фото: thetechzone.online

Що має зробити провайдер, щоб працював Інтернет

"Якщо у провайдера відключають електрику надовго, зокрема на його головному майданчику/дата-центрі — ніяких акумуляторів не вистачить, особливо коли відключають на 12-24-48 годин і довше. Якщо у провайдера на головній локації встановлено генератор на бензині/дизелі Це забезпечить безперебійність дуже надовго», — пояснив Костянтин.

Експерт також радить звернутися до вашого провайдера і з'ясувати, чи є у нього достатня кількість генераторів, якою вони є потужності, чи вистачить цієї потужності для обслуговування всіх клієнтів.

Також не зайвим буде дізнатися, чи можна до вашого будинку завести оптоволоконний інтернет-кабель. Послуга Fiber to the Home передбачає використання xPON (пасивної оптичної мережі). Ця технологія не передбачає комутаторів та перемикачів для того, щоб забезпечити з'єднання розподільної мережі, АТС та користувача. Тобто можна сказати, що мережа автономна, і якщо у вас у квартирі, чи навіть у всьому будинку, відключать електрику, Інтернет продовжить працювати.

Якщо ж мережа йде від розподільних коробок, то оператор зобов'язаний забезпечити їх харчування вже за допомогою ДБЖ. І, як говорилося вище, це питання потрібно уточнити.

Якщо генераторів немає (недостатньо), прокласти оптику не можна, тоді Корсун рекомендує шукати іншого провайдера.

Чи допоможе безперебійник та акумулятор залишатися в Інтернеті, якщо відключили світло

Костянтин Корсун вважає, що користувачі мають подбати про наявність резервного джерела живлення для інтернет-роутера (повербанк). Така мір теж є необхідною. Перед покупкою повербанку для роутера необхідно з'ясувати, на який вольтаж розрахований ваш роутер: 9 або 12 V (а деякі роутери працюють від 220 V). Звичайні повербанки видають 5 V, тому необхідно придбати відповідний кабель-перетворювач із 5 V на 9 V або з 5 V на 12 V.

Докладніше про це експерт писав у своїй авторській колонці, яку ми вам рекомендуємо прочитати.