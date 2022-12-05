Интернета не будет, если провайдеру надолго отключат свет: эксперт рассказал, что делать

Константин Корсун рекомендует выяснить у провайдера, какие меры он принял, чтобы обеспечивать интернет-связью своих клиентов во время веерных отключений.

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В связи с долгосрочными отключениями электроэнергии в городах и селах Украины, многие граждане закупают источники бесперебойного питания (ИПП, UPS), аккумуляторы и генераторы. Однако помогут ли эти приборы оставаться онлайн, Фокус выяснил у эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна.

В магазинах техники в последнее время самыми часто покупаемыми товарами являются аккумуляторы, генераторы и ИБП. Некоторые украинцы, живущие во многоэтажных домах, закупают устройства не только для личного, но и для общего пользования. Собирают деньги с жителей одного подъезда и приобретают бесперебойники, которые стабилизируют напряжение электросети при скачках, резких отключениях. То же касается и аккумуляторов, способных питать роутеры в течение нескольких часов во время веерных отключений электроэнергии.

Однако некоторые пользователи интернет-услуг сомневаются в полезности вышеперечисленных гаджетов, а именно в том, помогут ли они, если сам провайдер лишится электричества надолго.

Фокус выяснил у специалиста по кибербезопасности Константина Корсуна, что необходимо предпринять, чтобы оставаться на связи в онлайне, если надолго отключают свет.

[ + – ] Источник бесперебойного питания Фото: thetechzone.online

Что должен предпринять провайдер, чтобы работал Интернет

"Если у провайдера отключают электричество надолго, в том числе на его главной площадке/дата-центре – никаких аккумуляторов не хватит, особенно когда отключают на 12-24-48 часов и дольше. Если у провайдера на главной локации установлен генератор на бензине/дизеле, это обеспечит бесперебойность очень надолго", — пояснил Константин.

Эксперт также советует обратиться к вашему провайдеру и выяснить, есть ли у него достаточное количество генераторов, какой они мощности, хватит ли этой мощности для обслуживания всех клиентов.

Также нелишним будет узнать, возможно ли в ваш дом завести оптоволоконный интернет-кабель. Услуга Fiber to the Home предполагает использование xPON (пассивной оптической сети). Данная технология не предусматривает коммутаторов и переключателей для того, чтобы обеспечить соединение распределительной сети, АТС и пользователя. То есть можно сказать, что сеть автономная, и если у вас в квартире, или даже во всем доме, отключат электричество, Интернет продолжит работать.

Если же питание сети идет от распределительных коробок, то оператор обязан обеспечить их питание уже при помощи ИБП. И, как говорилось выше, этот вопрос вам нужно уточнить.

Если генераторов нет (недостаточно), проложить оптику нельзя, в таком случае Корсун рекомендует искать другого провайдера.

Поможет ли бесперебойник и аккумулятор оставаться в Интернете, если отключили свет

Константин Корсун считает, что пользователи должны позаботиться о наличии резервного источника питания для интернет-роутера (повербанк). Такая мера тоже является необходимой. Перед покупкой повербанка для роутера необходимо выяснить, на какой вольтаж рассчитан ваш роутер: 9 V или 12 V (а некоторые роутеры работают от 220 V). Обычные повербанки выдают 5 V, поэтому необходимо приобрести соответствующий кабель-преобразователь с 5 V на 9 V или с 5 V на 12 V.

Подробнее об этом эксперт писал в своей авторской колонке, которую мы вам рекомендуем прочесть.