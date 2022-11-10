Как во время веерных отключений оставаться онлайн: два простых шага

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Рассказываю пошагово как во время веерных отключений оставаться онлайн. Конечно, при предварительно заряженном лэптопе/смартфоне. На самом деле шагов всего два, и они вроде бы не сложные. Но делать их нужно последовательно: сначала первый, потом второй.

Шаг первый

Выясните у своего интернет-провайдера, какие предлагаются решения для обеспечения доступа к Интернету при веерных отключениях. Можно сформулировать запрос по-другому, но чтобы была понятна суть, потому что у разных провайдеров могут быть разные варианты.

Может быть услуга прокладки оптического кабеля к квартире/дому FTTH (Fiber to the Home – для возможности использования технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) в доме (точнее, от электропитания соответствующих распределительных коробок).

А вот если в квартиру (FTTH) заведена именно "оптика" – это уже пассивная оптическая сеть (xPON), и она работает почти автономно, без обязательного энегропитания дома или квартиры.

Или вполне возможно, что "оптика в квартире" вам просто не нужна. Потому что в вашем многоквартирном доме и на всех узлах "последней мили" провайдер установил мощные аккумуляторы/генераторы, подпитывающие распределительные коробки, упомянутые в предыдущем абзаце. И это для вас, как для конечного пользователя, – самый простой и дешевый вариант.

Конечно, возможно, что у вашего провайдера пока нет никаких вариантов решения проблемы – причины могут быть разные, и не всегда объективные. Ну тогда, думаю, есть смысл как-то стимулировать своего поставщика услуг доступа в Интернет. Или искать другого.

Поняв ситуацию, после "шага 1" переходим к следующему шагу.

Шаг второй

Обеспечьте резервное питание для вашего домашнего роутера. По сути, это будет обычный повербанк, просто для роутера. Но на самом деле есть несколько нюансов, которые следует учесть, чтобы не упустить время и деньги.

Проще всего было бы заказать какой-нибудь mini-UPS непосредственно у своего провайдера. Так будет надежнее: в случае чего можно будет заменить/вернуть по гарантии или даже вызвать мастера на дом. Но это будет чуть-чуть (или не чуть-чуть) дороже. Так всегда бывает в жизни: надежнее = дороже.

Не сомневаюсь, что большинство изберет самостоятельный поиск источника резервного питания. Не буду давать рекомендации, какой аксессуар оптимальнее по цене-качеству, только предупрежу: в зависимости от модели роутера, потребуется еще инвертор (если нет встроенного) для преобразования постоянного тока в переменный. И чтобы "выход" из повербанка совпадал с "входом" вашего роутера. А если в помещении заведена оптика – соответственно, в роутере должен быть оптический конвертер.

То есть по сути, нужно в цепочку между роутером и электрической розеткой вставить новое устройство – ИБП (источник бесперебойного питания). Один его конец включить в розетку, а другой – в роутер. Цена вопроса – от 900-1000 грн за самые простые модели. Пока есть стационарное электричество – ИБП и сам заряжается, и пропускает электрический ток к роутеру. А когда произошел очередной плановый или внеплановый блекаут – автоматически заряжает роутер, как обычный повербанк.

Но еще желательно, чтобы ИБП автоматически включался/выключался при исчезновении/восстановлении электроснабжения в доме. И чтобы была защита от перезаряда/переразряда. Я так понимаю, не все гаджеты имеют такие функции.

Если интересует мое личное субъективное мнение, то я бы не очень бы доверял продукции китайского производства. Хотя есть и достойные изделия. Но это как повезет.

Прежде чем что-нибудь покупать, лучше проконсультироваться со специалистом или хотя бы с продавцом и назвать модель вашего роутера – потому что есть риск потратить деньги впустую.

А еще можно входящий кабель Интернета, который входит в квартиру, воткнуть напрямую в LAN-порт ноутбука – без роутера. Это будет работать, но только при условии, что ноутбук заряжен. И, конечно, при условии, что оператор позаботился о резервном питании своих хабов/свичей/коробочек (см. шаг 1).

О полноценных зарядных станциях от 10 тыс. грн не буду рассказывать. При наличии средств можно и собственную электростанцию купить/построить. Солнечные панели, ветрогенераторы, ГЭС, АЭС, вотэтовсе.

Технология ADSL по телефонным проводам – позавчерашний день, поэтому не советовал бы рассматривать. Хотя в принципе работает без электричества, это правда. Но ведь так и до Dial-Up можно докатиться.

Спутниковый Интернет все еще довольно дорогой, но опять-таки: необходимо обеспечить терминал резервным питанием в случае блекаута (см. шаг 2).

Больше вариантов и подробнее о них можно почитать в неплохом материале Фокуса. Для ценителей принципа "хочешь сделать что-нибудь хорошее – сделай это сам" рекомендую материал на DOU.

Но в общем, прежде чем что-либо покупать, лучше проконсультироваться со специалистом или хотя бы с продавцом и назвать модель вашего роутера – потому что рискуете потратить деньги впустую.

P.S.: Сейчас любые ИБП в дефиците на рынке или цены на них завышены. Поэтому если вам не слишком срочно, подождите "2-3 недели" (с).

P.P.S.: Не знаю подпадают ли ИБП под категорию "отмена налога на импорт". Но теперь уж точно следует ждать пару недель, когда рынок украинский рынок будет наполнен подобной продукцией, а цены соответственно упадут.

Всем Света и Интернета.

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