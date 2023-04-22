ChatGPT и мошенники. Как обманывают клиентов модного искусственного интеллекта

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Все чаще вижу в последнее время в мордокнижке рекламу ChatGPT, которая является не более чем обычным мошенничеством. Ведь предлагает перейти по ссылке и скачать приложение.

Уважаемое общество, хочу всех предостеречь, что официальный разработчик искусственного интеллекта ChatGPT — компания Open AI — не имеет и пока не планирует выпускать Chat GPT в формате приложения. Данный продукт работает только через браузеры. И это бесплатно (хотя есть и платная версия, за 20 долларов в месяц, очень классная).

ChatGPT действительно классная штука, но при умении им пользоваться.

И его популярностью и пользуются мошенники.

Но как понять, что вас пытаются намахать? Как обычно — попытаться мыслить критически.

Вот смотрите: мошенники в рекламе на ФБ дают ссылку на скачивание по адресу http://sites.google.com………

Вопрос должен возникнуть у здравомыслящего человека: а почему не с сайта производителя https://chat.openai.com ? При чем здесь гугл?

А эта странная фраза: "Enter password if necessary: 888"

Если это публичное приложение, зачем пароль?

И что значит "при необходимости"? Вы типа сами выкладываете и не знаете нужен ли пароль?

А если пароль есть, зачем его публиковать тогда? Каков в этом смысл?

И даже с точки зрения логики мошенника: как фраза "введите пароль 888 при необходимости" может повысить доверие к ресурсу? Разве что у фанатов хакерских форумов конца 90-х.

В мире искусственного интеллекта вас ждет множество мошенников Фото: Getty Images

Я об этом уже писал раньше, но еще раз повторю: ChatGPT (текущая версия ChatGPT-4) доступен исключительно по ссылке https://chat.openai.com

Никаких приложений для скачивания у него нет.

Просто заходите по этому адресу через ваш браузер и задаете свои вопросы искусственному интеллекту. Бесплатно, без ограничений.

Все. Все остальное — от лукавого. Если приложение когда-нибудь появится, первоисточник ищите/подтверждайте на сайте производителя: https://openai.com

О том, как пожаловаться Марку на мошенническую рекламу, уже не буду рассказывать, все уже взрослые.

Просто прошу делать это регулярно, чтобы в этих наших фейсбуках было меньше дерьма.

PS: Кстати, ChatGPT-4 это также настоящий клондайк для профессиональных киберпреступников, но об этом в другой раз.

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