Дієві манипуляции и популизм. Зачем власть проводит "голосования" в "Дії"

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В "Дії" провели опрос, оставлять ли 8 марта выходным днем. С вполне ожидаемым результатом: большинство за сохранение выходного.

Знаете, это как спросить, сколько раз вам лучше есть — дважды или трижды в день. Или сколько дней в неделю работать за одинаковую зарплату — пять или четыре. Бьюсь об заклад: мудрый народ, голосующий по принципу "ну хоть поржем", однозначно и всегда проголосует за халяву. Это базовые законы социальных отношений.

Поэтому, например, Конституцией Украины (ст. 74) запрещено выносить на референдум вопросы налогов, бюджета и амнистии. Потому что мудрый народ всегда будет выбирать халяву. Всегда, без исключений.

Но если ты хочешь просто затянуть в свое приложение максимальное количество пользователей, пообещав, что "результаты голосования учтут в парламенте" — вот это именно то. И пофиг, что законодательная власть, принимающая законы (ВРУ), не обязана выполнять обещания власти исполнительной (президент, Кабмин), которая проводит "опрос": ты обещай, это всегда работает в Украине.

Притом что формально Конституция не нарушена: это же не "референдум", а просто "опрос". И вопрос не прямо о бюджете, хотя количество выходных прямо на него влияет.

Характерная деталь: хомячков сразу приучают к слову "голосование". Чтобы пипл привык "голосовать" в "Дії". Сначала за всякую фигню вроде Евровидения, потом за более чувствительные вопросы о "количестве выходных". А потом, когда клиент уже будет плотно сидеть на игле "Дія-голосований" и будет иметь устойчивую иллюзию, будто он на что-то влияет, нажимая кнопки в приложении — вот тогда уже можно (пере)избирать политическую власть в стране. К тому времени избиратели должны уже свято верить, что их не намахивают, и выработать устойчивую Дія-зависимость. Не сомневаться, а верить и не смотреть вверх. Зачем критическое мышление?!

Кстати, проверить, действительно ли столько миллионов людей "проголосовало" и действительно ли результаты именно таковы — нет никакой возможности. Аб-со-лют-но. "Вы просто верьте нам, мы же "государство", мы не обманываем".

[ + – ] Проверить, действительно ли столько миллионов людей "проголосовало" и действительно ли результаты именно таковы — нет никакой возможности Фото: Facebook Константин Корсун

Верьте людям, которых ловили на лжи раз пятьсот, а они делали морду ящиком и "тихонько шли в лес". Которые так и не объяснили кейс "подписи Джо Байдена". Кто не в курсе, напомню: это случай 2021 года, когда петицию об отставке Татарова подписали несколько фейковых сущностей фейковыми электронными подписями, один из которых был Joe Biden. Цель очевидна — дискредитировать саму петицию. По неофициальным данным, подлог организовал высокопоставленный офицер СБУ, которого тихонько уволили, когда начался громкий скандал. Удобоваримого объяснения этой ситуации власти так и не дала. Как и не было расследования или наказания виновных. Подробнее об этом случае здесь.

А у меня есть еще идеи для популистов: провести "опрос" об увеличении зарплат и пенсий до $4,000 или о немедленном вступлении Украины в ЕС, или о методе публичной казни питуна. Гарантирую, что некритически мыслящая масса будет радостно "голосовать", чувствуя свою причастность к чему-то великому и важному, а организаторы шоу будут приобретать иллюзорную популярность.

И это не имеет ничего общего с "электронной демократией".

Потому что настоящая демократия категорически подразумевает подотчетность и подконтрольность власти. А этого нет и близко в случае "Дії" и "дієвих" — только манипуляции и популизм. И достаточно недешев, между прочим, судя по огромному штату дорогих дія-разработчиков.

Кстати, через "Дію", где каждый голосующий однозначно идентифицирован, уже можно собирать досье на потенциальных избирателей, формировать профили их предпочтений, рисовать психологические портреты, иметь представление о мировоззрении и нравственных ценностях, рассчитать степень политической активности каждого и много других интересных вещей делать. Все данные удобно собраны в одном месте. Тыц — и вот тебе развернутая персональная информация о каждом, чего нет ни в какой другой базе данных. Бинго.

Все это может быть и обязательно будет использовано во время следующей избирательной кампании. Cambridge Analytica такового и не снилось.

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