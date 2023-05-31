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Электронные выборы через "Дiю" невозможны: какие принципы честности и демократии могут быть нарушены

Приложение "Дiя" только кажется прекрасным инструментом для волеизъявления. На самом деле, с его помощью возможны самые грубые махинации, что доказывает эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Константин Корсун
Константин Корсун
Эксперт по кибербезопасности
eye 41
дия, электронные документы, электронное голосование
Электронное голосование очень далеко от настоящей демократии
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Еще раз о "выборах через Дiю" максимально акцентировано: это будет конкретное мошенничество и узурпация власти со стороны организаторов подобного диджитал-шоу. Уверяю как специалист по кибербезопасности с 20+летним опытом.

Потому что будут нарушены три ключевых принципа честных демократических выборов: тайна голосования, отсутствие принуждения, возможность пересчета голосов.

О тайне голосования, думаю, объяснять особо не нужно: каждый пользователь "Дiї" по умолчанию однозначно идентифицирован, а значит, зафиксировать и внести в базы данных, за кого он проголосовал — не представляет никакой проблемы. Даже если избиратель проголосовал за "правильную" партию-победителя сегодня, и этот факт был зафиксирован "Дiєю", после смены власти все такие люди могут столкнуться с неприятными последствиями из-за разглашения их документально зафиксированного выбора.

С принуждением также вроде бы понятно: если человек голосует "в смартфоне", то невозможно быть уверенным, что его не заставляют голосовать определенным образом. Ведь существует огромное количество людей, зависимых от начальников, родственников, абьюзеров и т.д. Отец семейства может заставить своих детей, начальник — подчиненных, командир — солдат, надзиратель — заключенных. Рычаги найдутся. Защитный механизм "можно голосовать несколько раз, засчитается только последний" — можно обойти. К примеру, собрать свою семью в комнате за полчаса до конца голосования, заставить проголосовать за "правильного" кандидата, забрать смартфоны и отдать по окончании голосования. И не забываем также о широко распространенных практиках подкупа избирателей.

А вот относительно (не)возможности пересчета голосов — это очевидно далеко не каждому.

Каждый, кто понимает, как построены и работают современные информационные системы и сети передачи данных, скажет вам, что проконтролировать все узлы, через которые проходит информация — задача нереальная — если данные передаются через Интернет. А именно так будет работать голосование в случае применения выборов в "Дiї".

Чтобы иметь возможность в случае чего перечислить голоса, в таком случае все члены комиссии по перерасчету должны: а) быть опытными специалистами по ИТ; б) иметь максимально подробную документацию на техническое решение для голосования; в) иметь данные со всех (миллионов?) смартфонов проголосовавших онлайн — чтобы сравнить, г) контролировать все узлы прохождения трафика в Интернете — чтобы убедиться, что на каждом из них ни один голос не потерялся или не добавился. И это еще не все.

Достаточно сложно, но возможно выполнить пункт а).

Вполне возможно выполнить пункт б).

Совершенно невозможно выполнить пункты в) и г).

А значит, вся задача является mission impossible. То есть пересчитать голоса будет не-воз-мож-но. И этим обязательно воспользуются организаторы выборов.

Конечно, это далеко не все причины, почему ни в коем случае нельзя проводить голосование в "Дiї". На примере "опроса" в этом приложении.

Но эти три условия — самые важные. Причем все три — обязательные, несоблюдение хотя бы одного будет означать нелегитимность выборов. Даже если в "Дiї" проголосовали 1% избирателей. И даже если один избиратель. Такие выборы не должна признать ни одна демократическая страна. Соответственно, избранная таким образом власть не может считаться законно избранной. С неприятными последствиями для нас всех, как для страны.

Поэтому крайне важно не допустить "выборы через Дію" и заставить манипуляторов даже прекратить обсуждать такую возможность.

Не исключено, что честные и прозрачные выборы онлайн когда-нибудь станут возможными. Но при текущем состоянии развития информационных технологий это невозможно.

А здесь ссылка на исследование Центра Разумкова относительно желания украинцев проводить выборы в "Дiї".

Результаты исследования Центра Разумкова Fullscreen
Результаты исследования Центра Разумкова

Счет 38,6% против 50,5% в пользу здравого смысла и критического мышления. И это вдохновляет.

P.S. И не нужно об Эстонии. Там совсем другая ситуация, условия, законодательство, отношения власть-народ, общественное сознание и даже образ мышления. Устал это объяснять.

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Дієві манипуляции и популизм. Зачем власть проводит "голосования" в "Дії"
Дієві манипуляции и популизм. Зачем власть проводит "голосования" в "Дії"