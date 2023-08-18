Командир — не фараон, а сервис. На каких принципах должна строиться украинская армия

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Смотрел я интервью боевого командира роты БПЛА Егора Соболева (да, бывшего депутата ВРУ) и поймал себя на том, что постоянно кивал головой и поддакивал.

Да, избавляться от долбаного совка в армии — залог выживания всей нации.

Да, командир должен перестать быть "фараоном", но должен стать "сервисом".

Да, технологии реально являются ключевым фактором в современной войне.

Да, разработка программных продуктов — вершина тех самых "технологий" и наше существенное преимущество.

Так, в ВСУ сейчас фактически собран цвет нации, который может начать реформировать сначала сами Вооруженные Силы — и благодаря этому выиграть войну, а после Победы — реформировать всю страну.

Да, начинать реформировать армию следует "сверху", с генералов "совкового" типа, солдат сам себя не реформирует.

Да, горизонтальные связи на поле боя и в армии в целом уже значат больше, чем "вертикальные", и это дает очевидный и заметный результат.

Да, реформа управления в ВСУ и принципиальное изменение парадигмы отношений "командир-подчиненный" — задача не менее важная, чем получение (и удержание) преимущества в технологиях.

Все так.

Имея такую армию, можно с оптимизмом смотреть в будущее Фото: BBC

Я никогда не был особым сторонником Егора Соболева как политика, но, воюя за страну в составе ВСУ, он говорит сейчас о настоящих ценностях. Например, о "научить говорить правду в глаза командиру" и "не бояться указывать командиру на его ошибки". И это довольно практично. Это о том, что реально помогает делать "смерть врагам". Делать прямо сейчас, не откладывая на "давайте после Победы".

Начинал я смотреть видео как "ладно, гляну немного про шо там", а досмотрел все 70 минут, хотя имел немного другие планы на вечер.

В конце перемотал одну фразу: "Мы воюем чтобы Украина была независимой, а независимость дает нам шанс стать успешной"

Как ни странно, общее впечатление от просмотра — довольно оптимистичное.

Короче, рекомендую посмотреть это интервью, оно вдохновляет и мотивирует. Тем более, многое из того, о чем говорит Егор — уже по факту делается в ВСУ.

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