Командир – не фараон, а сервіс. На яких засадах має будуватися українська армія

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Дивився я інтерв’ю бойового командира роти БПЛА Єгора Соболєва (так, колишнього депутата ВРУ) і спіймав себе на тому, що постійно кивав головою і піддакую.

Так, позбуватися довбаного совка в армії — запорука виживання всієї нації.

Так, командир має перестати бути "фараоном", але має стати "сервісом".

Так, технології реально є ключовим фактором у сучасній війні.

Так, розробка програмних продуктів – верхівка тих самих "технологій" і наша суттєва перевага.

Так, у ЗСУ наразі фактично зібрано цвіт нації, який може почати реформувати спочатку самі Збройні Сили — і завдяки цьому виграти війну, а після Перемоги — реформувати всю країну.

Так, починати реформувати армію слід "зверху", з генералів "совкового" типу, солдат сам себе не реформує.

Так, горизонтальні зв’язки на полі бою та в армії загалом вже значать більше, ніж "вертикальні", і це дає очевидний та помітний результат.

Так, реформа управління в ЗСУ та принципова зміна парадигми стосунків "командир-підлеглий" — задача не менш важлива, ніж отримання (та утримання) переваги у технологіях.

Все так.

Маючи таку армію, можна з оптимізмом дивитися у майбутнє Фото: BBC

Я ніколи не був особливим прихильником Єгора Соболєва як політика, але, воюючи за країну у складі ЗСУ, він говорить зараз про справжні цінності. Наприклад, про "навчити говорити правду в очі командиру" та "не боятися вказувати командиру на його помилки". І це доволі практично. Це про те, що реально допомагає робити "смерть ворогам". Робити просто зараз, не відкладаючи на "давайте після Перемоги".

Починав я дивитися відео як "ладно, гляну трохи про шо там", а додивився усі 70 хвилин, хоча мав трохи інші плани на вечір.

Наприкінці перемотав одну фразу: "Ми воюємо щоб Україна була незалежною, а незалежність дає нам шанс стати успішною"

Як не дивно, загальне враження від перегляду — доволі оптимістичне.

Короче, рекомендую подивитися це інтерв’ю, воно надихає та мотивує. Тим більше, багато з того, про що говорить Єгор — вже по факту робиться у ЗСУ.

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