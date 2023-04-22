ChatGPT і шахраї. Як обманюють клієнтів модного штучного інтелекту

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Усе частіше бачу останнім часом у мордокнижці рекламу ChatGPT, яка є не більше, ніж звичайним шахрайством. Адже пропонує перейти за посиланням і завантажити додаток.

Шановне товариство, хочу всіх застерегти, що офіційний розробник штучного інтелекту ChatGPT — компанія Open AI -– не має та поки не планує випускати Chat GPT у форматі додатку. Цей продукт працює виключно через браузери. І це безплатно (хоча є й платна версія, за 20 доларів на місяць, дуже класна).

ChatGPT дійсно класна штука, але за умови вміти ним користуватися.

І його популярністю й користуються шахраї.

Але як зрозуміти, що вас намагаються намахати? Як завжди — спробувати мислити критично.

Ось дивіться: шахраї в рекламі на ФБ дають посилання на завантаження за адресою ://sites.google.com………

Питання має виникнути в людини, яка тверезо мислить: а чому не з сайту виробника https://chat.openai.com ? До чого тут гугл?

А ця дивна фраза: "Enter password if necessary: 888"

Якщо це публічний застосунок, навіщо пароль?

І що значить "за потреби"? Ви типу самі викладаєте й не знаєте, чи потрібен пароль?

А якщо пароль є, нахіба його публікувати тоді? Який у цьому сенс?

Та навіть з точки зору логіки шахрая: як фраза "введіть пароль 888 за потреби" може підвищити довіру до ресурсу? Хіба що у фанатів хакерських форумів кінця 90-х.

У світі штучного інтелекту на вас чекає безліч шахраїв Фото: Getty Images

Я про це вже писав раніше, але ще раз повторю: ChatGPT (поточна версія ChatGPT-4) доступний виключно за посиланням https://chat.openai.com

Ніяких додатків для завантаження в нього немає.

Просто заходите за цією адресою через ваш браузер і ставите свої запитання штучному інтелекту. Безпплатно, без обмежень.

Всьо. Все інше — від лукавого. Якщо додаток колись з’явиться, першоджерело шукайте/підтверджуйте на сайті виробника: https://openai.com

Про те, як поскаржитися Марку на шахрайську рекламу, вже не буду розказувати, усі вже дорослі.

Просто прошу робити це регулярно, щоб у цих наших фейсбуках було менше лайна.

P.S.: до речі, ChatGPT-4 це також справжній клондайк для професійних кіберзлочинців, але про це іншим разом.

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