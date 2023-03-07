Дієві маніпуляції та популізм. Навіщо влада проводить "голосування" у "Дії"

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У "Дії" провели опитування, чи залишати 8 березня вихідним днем. З очікуваним результатом: більшість за збереження вихідного.

Знаєте, це як запитати, скільки разів вам краще їсти — двічі чи тричі на день. Або скільки днів на тиждень працюватиме за однакову зарплату — п'ять чи чотири. Б'юся об заклад: мудрий народ, який голосує за принципом "ну хоч поржем", однозначно і завжди проголосує за халяву. Це є базові закони соціальних відносин.

Тому, наприклад, Конституцією України (ст. 74) заборонено виносити на референдум питання податків, бюджету та амністії. Тому що мудрий народ завжди вибиратиме халяву. Завжди без винятків.

Але якщо ти хочеш просто затягнути у свою програму максимальну кількість користувачів, пообіцявши, що "результати голосування врахують у парламенті" — це саме те. І пофіг, що законодавча влада, яка приймає закони (ВРУ), не зобов'язана виконувати обіцянки виконавчої влади (президент, Кабмін), яка проводить "опитування": ти обіцяй, це завжди працює в Україні.

Бо формально Конституція не порушена: це ж не "референдум", а просто "опитування". І питання не прямо про бюджет, хоча кількість вихідних прямо на нього впливає.

Характерна деталь: хом'ячків відразу привчають до слова "голосування". Щоб піпл звик "голосувати" у "Дії". Спочатку за будь-яку фігню на зразок Євробачення, потім за більш чутливі питання про "кількість вихідних". А потім, коли клієнт уже щільно сидітиме на голці "Дія-голосувань" і матиме стійку ілюзію, ніби він на щось впливає, натискаючи кнопки у додатку — ось тоді вже можна (пере)обирати політичну владу в країні. На той час виборці мають уже свято вірити, що їх не намахують, та виробити стійку Дія-залежність. Не сумніватися, а вірити і не дивитися вгору. Навіщо критичне мислення?

До речі, перевірити, чи справді стільки мільйонів людей "проголосувало" і чи справді результати саме такі — немає жодної можливості. Аб-со-лют-но. "Ви просто вірте нам, ми ж "держава", ми не обманюємо".

[ + – ] Перевірити, чи справді стільки мільйонів людей "проголосувало" і чи справді результати саме такі — немає жодної можливості Фото: Facebook Костянтин Корсун

Вірте людям, яких ловили на брехні разів п'ятсот, а вони робили морду ящиком і "тихенько йшли в ліс". Які так і не пояснили кейс "підпису Джо Байдена". Хто не в курсі, нагадаю: це випадок 2021 року, коли петицію про відставку Татарова підписали кілька фейкових сутностей фейковими електронними підписами, один із яких був Joe Biden. Ціль очевидна — дискредитувати саму петицію. За неофіційними даними, фальсифікацію організував високопоставлений офіцер СБУ, якого тихенько звільнили, коли почався гучний скандал. Зручного пояснення цієї ситуації влада так і не дала. Як і не було розслідування чи покарання винних. Докладніше про цей випадок тут.

А я маю ще ідеї для популістів: провести "опитування" про збільшення зарплат і пенсій до $4,000 або про негайний вступ України до ЄС, або про метод публічної страти пітуна. Гарантую, що маса, що некритично мислить, буде радісно "голосувати", відчуваючи свою причетність до чогось великого і важливого, а організатори шоу будуть набувати ілюзорної популярності.

І це не має нічого спільного з "електронною демократією".

Тому що справжня демократія категорично має на увазі підзвітність та підконтрольність владі. А цього немає й близько у разі "Дії" та "дієвих" — лише маніпуляції та популізм. І досить недешевий, між іншим, судячи з величезного штату дорогих дія-розробників.

До речі , через "Дію", де кожен голосуючий однозначно ідентифікований, вже можна збирати досьє на потенційних виборців, формувати профілі їх переваг, малювати психологічні портрети, мати уявлення про світогляд та моральні цінності, розрахувати ступінь політичної активності кожного та багато інших цікавих речей робити. Усі дані зручно зібрані одному місці. Тиць — і ось тобі розгорнута персональна інформація про кожного, чого немає в жодній іншій базі даних. Бінґо.

Все це може бути обов'язково використано під час наступної виборчої кампанії. Cambridge Analytica такого і не снилося.

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