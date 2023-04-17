ChatGPT і мавпа в натовпі. Штучний інтелект описав сім ознак маніпулятивних меседжів

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Як ви особисто відрізняєте, який меседж спрямований до вас як до людини розумної, а який — як до мавпи в натовпі, тобто намагається обійти раціональне мислення і запустити потрібний маніпулятору сценарій?

Меседжів другого типу зараз — абсолютна більшість. Але водночас, тупість — стан добровільний. Твій мозок у твоїх руках. Тому питання про фільтри сприйняття як ніколи своєчасне. Потрібен попередньо встановлений чек-лист.

Відповідь ChatGPT нижче. Пункти 1 та 3-7 цілком годяться для швидкого калібрування повідомлень. Пункт 2 потребує часу для аналізу, професійна брехня не буває всім і відразу очевидна.

Маніпулятивне повідомлення призначене для впливу або обману інших з метою досягнення певного результату. У ньому можуть використовуватися різні психологічні прийоми для прихованого або відкритого маніпулювання емоціями, переконаннями чи поведінкою одержувача. Основні ознаки маніпулятивного повідомлення можуть включати:

Маніпуляції можуть бути майстерними та важко помітними

1. Емоційна маніпуляція

Маніпулятивні повідомлення часто викликають сильні емоції, такі як страх, провина, сором або співчуття, щоб вплинути на рішення чи поведінку одержувача. Це може бути зроблено за допомогою емоційно забарвленої мови, перебільшених тверджень або драматичних сценаріїв, які викликають емоційну реакцію.

2. Обман або викривлення

Маніпулятивні повідомлення можуть містити неправдиву або оманливу інформацію, напівправду або перебільшення з метою спотворення фактів або викривлення реальності. Це може бути зроблено, щоб створити хибне відчуття терміновості, маніпулювати сприйняттям або приховати важливу інформацію.

3. Переконлива мова

У маніпулятивних повідомленнях часто використовується переконлива мова, щоб вплинути на думку або поведінку одержувача. Це може включати використання риторичних запитань, лестощів, апеляцій до авторитетів або інших прийомів, спрямованих на вплив, переконання чи рішення одержувача.

4. Брак прозорості

Маніпулятивним повідомленням може бракувати прозорості та ясності, що ускладнює повне розуміння одержувачем намірів, мотивів або наслідків повідомлення. Це може включати замовчування важливої інформації, приховування справжньої мети повідомлення або використання двозначних чи розмитих формулювань.

5. Тиск або примус

Маніпулятивні повідомлення можуть чинити тиск або примус на одержувача, щоб він підкорився бажанням відправника. Це може включати використання погроз, ультиматумів або інших форм маніпуляції для створення почуття обов'язку чи страху перед негативними наслідками, якщо одержувач не підкориться.

6. Використання вразливостей

Маніпулятивні повідомлення можуть використовувати вразливі місця одержувача, такі як його невпевненість, страхи чи бажання, щоб вплинути на його поведінку. Це може включати апеляцію до емоцій, маніпулювання соціальною динамікою або використання особистих слабкостей, щоб домогтися підпорядкування.

7. Брак поваги до автономії

Маніпулятивні повідомлення можуть ігнорувати або підривати автономію одержувача та його здатність приймати самостійні рішення. Це може включати маніпулювання або ігнорування вподобань, цінностей чи кордонів одержувача, а також нав'язування йому порядку денного чи бажань відправника.

Важливо зазначити, що маніпулятивні повідомлення можуть бути витонченими, і їх не завжди легко виявити. Усвідомлення цих ключових ознак може допомогти людям розпізнавати маніпулятивні повідомлення та захищатися від них, а також сприяти здоровій комунікації та прийняттю рішень.

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