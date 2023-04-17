ChatGPT и обезьяна в толпе. Искусственный интеллект описал семь признаков манипулятивных месседжей

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Как вы лично отличаете, какой месседж направлен к вам, как к человеку разумному, а какой – как к обезьяне в толпе, то есть, пытается обойти рациональное мышление и запустить нужный манипулятору сценарий?

Месседжей второго типа сейчас — абсолютное большинство. Но вместе с тем тупость — состояние добровольное. Твой мозг в руках твоих. Поэтому вопрос о фильтрах восприятия как никогда своевременен. Нужен предустановленный чек-лист.

Ответ ChatGPT ниже. Пункты 1 и 3-7 вполне подходят для быстрой калибровки сообщений. Пункт 2 требует времени для анализа, профессиональная ложь не бывает всем и сразу очевидна.

Манипулятивные сообщения предназначены для воздействия или обмана других с целью достижения определенного результата. В них могут использоваться различные психологические приемы для скрытого или открытого манипулирования эмоциями, убеждениями или поведением получателя. Основные признаки манипулятивного сообщения могут включать:

Манипуляции могут быть искусными и трудноразличимыми

1. Эмоциональная манипуляция

Манипулятивные сообщения часто вызывают сильные эмоции, такие как страх, вина, стыд или сострадание, чтобы повлиять на решение или поведение получателя. Это может быть сделано с помощью эмоционально окрашенного языка, преувеличенных утверждений или драматических сценариев, вызывающих эмоциональную реакцию.

2. Обман или искривление

Манипулятивные сообщения могут содержать ложную или обманчивую информацию, полуправду или преувеличение с целью извращения фактов или искажения реальности. Это может быть сделано, чтобы создать ложное чувство срочности, манипулировать восприятием или скрыть важную информацию.

3. Убедительный язык

В манипулятивных сообщениях часто используется убедительный язык, чтобы повлиять на мысль или поведение получателя. Это может включать использование риторических вопросов, лести, апелляций к авторитетам или других приемов, направленных на воздействие, убеждение или решение получателя.

4. Нехватка прозрачности

Манипулятивным сообщением может не хватать прозрачности и ясности, что затрудняет полное понимание получателем намерений, мотивов или последствий сообщения. Это может включать умалчивание важной информации, сокрытие подлинной цели сообщения, использование двусмысленных или размытых формулировок.

5. Давление или принуждение

Манипулятивные сообщения могут оказывать давление или принуждение на получателя, чтобы он подчинился желанию отправителя. Это может включать в себя использование угроз, ультиматумов или других форм манипуляции для создания чувства долга или страха перед негативными последствиями, если получатель не подчинится.

6. Использование уязвимостей

Манипулятивные сообщения могут использовать уязвимые места получателя, такие как его неуверенность, страхи или желания повлиять на его поведение. Это может включать апелляцию к эмоциям, манипулирование социальной динамикой или использование личных слабостей, чтобы добиться подчинения.

7. Нехватка уважения к автономии

Манипулятивные сообщения могут игнорировать или подрывать автономию получателя и его способность принимать самостоятельные решения. Это может включать в себя манипулирование или игнорирование предпочтений, ценностей или границ получателя, а также навязывание ему повестки дня или желаний отправителя.

Важно отметить, что манипулятивные сообщения могут быть изощренными, и их не всегда легко обнаружить. Осознание этих ключевых признаков может помочь людям распознавать и защищаться от манипулятивных сообщений, а также способствовать здоровой коммуникации и принятию решений.

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