Цифровые манипуляции. Что не так с критикой приложения "Дія"

В последнее время появилось довольно много откровенно манипулятивных материалов, касающихся приложения #Дія. Соответственно, получаю много вопросов от друзей, коллег и СМИ на эту тему.

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Далее по сути вопросов.

Манипуляция 1. Злоумышленники могут "клонировать" цифровые документы в Дие.

Автор этой манипуляции на своем примере демонстрирует, как ему удалось установить мобильное приложение Дия на разные устройства и после прохождения электронной идентификации отобразить собственные цифровые документы. Ну и в чем сенсация? Дия сработала в штатном режиме.

Да, действительно, пользователь может иметь несколько телефонов и планшет. Он может установить приложение на эти устройства и после е-идентификации пользоваться услугами. Или он потерял / у него украли телефон и пользуется новым. На майском Дия.Саммит мы специально презентовали новую функцию Дии, касающуюся контроля устройств и сессий, а также возможность одновременно сделать log-out со всех устройств. Кстати, автор манипуляции также описывает, как благодаря этой функции увидел все свои устройства. так что все очень логично ).

Важно

Цифровой апокалипсис в Украине. Как приложение "Дія" может отобрать у вас все

Однако сервис Дия.Подпись одновременно работает только на одном устройстве, а это главное, чего не указал автор. Именно Дия.Подпись является доступом к наиболее критическим сервисам, но ее получение и использование требует прохождения дополнительной идентификации высшего уровня.

И главное — Дия спроектирована таким образом, что использовать цифровые документы без владельца в рамках действующего законодательства невозможно. Даже если телефон украден и доступ получен! И тут переходим к следующей манипуляции.

Манипуляция 2. Через Дию можно легко взять на вас кредит

Процедуры, регламентированные в законодательстве, предусматривают две основные модели получения кредита: офлайн во время личного визита — тут понятно, что показать чужой цифровой паспорт точно так же невозможно, как и чужой бумажный; и онлайн — тут, действительно, ОДНИМ ИЗ ЭТАПОВ получения кредита может быть предоставление электронной копии цифрового паспорта (шеринг).

Важно, что именно одним из этапов, ведь нормативными актами устновлены требования к дистанционной идентификации, которые, в частности, предусматривают фотографию (селфи) заявителя с паспортом в руках. Это делает невозможной подачу чужих цифровых копий. Это по сути.

К сожалению, "схемы", связанные с получением кредита на другое лицо, существуют и процветают в Украине очень давно — как на базе бумажных копий документов, так и путем получения доступа к интернет-банкингу.

Важно

Возьми все, я себе еще нарисую! Как "клонировать" е-документы украинцев и чем это грозит

Действительно, сейчас мы имеем один подобный инцидент, связанный с Дией. Однозначно имело место злоупотребление нормами законодательства со стороны одного кредитного учреждения, которые быстро ликвидировали этот кредит. Этот случай сейчас расследует киберполиция (спойлер — очень успешно) и через неделю-две мы публично и подробно представим результаты этого расследования, а также ряд других. Так что я очень прошу всех не манипулировать и не воспринимать фантазии "экспертов". Мы покажем детально все материалы.

Кстати, этот случай имел место в марте этого года и сразу в апреле, еще до публичной огласки, мы отсоединили все кредитные учреждения и направили письмо в НБУ по поводу нарушения ими правил предоставления кредитов и необходимости проведения проверок. Так что наша реакция была моментальной и жесткой — намного раньше публичной огласки, которая сейчас только мешает делу.

Удивляет, что "эксперты", которые так активно говорят об этом случае, оставляют без внимания десятки тысяч других цифровых афер и взломов банкинга.

По информации Киберпола, они получают до 70 обращений в неделю по поводу получения кредита. Почему-то эти случаи никого не тревожат! Понятно, что происходит обыкновенный хайп на Дие, а не защита граждан.

Цифровые аферы точно не являются нашим прямым функционалом, но, поскольку мы уже столкнулись с этой проблемой и оценили ее массовость, пойдем, как всегда, до конца.

Важно

Думать, как преступник. Как в 5 шагов взломать "Дию" и украсть чужую личность

Через несколько недель с Киберполицией и НБУ мы презентуем сериал о типовых цифровых "схемах" похищения личности украинцев, ведь повышение цифровой грамотности и кибергигиена являются главным инструментом борьбы с такими аферами. Также, совместно с НБУ планомерно работаем над повышением надежности схемы идентификации BankID. В июле НБУ обнародовал новые более жесткие условия относительно банков, и я уверен, продолжение последует.

И главное, мы создаем Дию, чтобы все государственные услуги были доступны вам в один клик! Без взяток, без бюрократии и без посещения чиновников.

Публикуется с согласия автора.

Первоисточник.

Напомним, Фокус рассматривал случаи возможных манипуляций и злоупотреблений с использования цифровой подписи украинцев в материале Колосс на цифровых ногах. Также в рубрике Мнения эксперты в сфере цифровой безопасности высказывали свою точку зрения по этому поводу:

Думать, как преступник. Как в 5 шагов взломать "Дию" и украсть чужую личность

Цифровой апокалипсис в Украине. Как приложение "Дія" может отобрать у вас все

Возьми все, я себе еще нарисую! Как "клонировать" е-документы украинцев и чем это грозит