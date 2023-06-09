Россия обманывает весь мир. Как за год Москва придумала способы получать нужные ей чипы
За год Россия смогла наладить обходные каналы поставок попавших под санкции микросхем, которые нужны для производства вооружений. И мир спокойно смотрит на это, возмущается предприниматель Алексей Тимофеев.
Россия смогла организовать импорт некоторых ключевых электронных комплектующих для производства современного вооружения на довоенном уровне.
Благодаря поставкам через эти страны:
Турция, Грузия, Армения, Казахстан, ОАЭ.
А поставщики – это европейские компании.
Это заявление США. Ссылка на статью Politico об этом — здесь.
Но ведь здесь два вопроса. Первый. Надо назвать, кто именно армянам и грузинам, например, продает чипы, предназначенные для ракет. Это ведь абсолютно левая отмазка. Не слышал как-то раньше об их собственной развитой ракетной программе. Думаю, все это понимают. А еще думаю, что платят россияне сейчас за эти чипы в три конца. Потому так и случается. Второе. Почему посредники их свободно перепродают и покупают. Факты известны, производители известны, схемы известны, но торговля продолжается. Чего это? Неужели нет механизмов? Как блокировать счета каким-то мелким криптанам — так моментально. А глобальные обороты в обход санкций в упор никто не видит. Интересные вопросы, верно?
PS. Толерантность, главное — во всем толерантность. О культурной мы уже поговорили. Политическая на подходе. Но этот мир как-то все больше похож на гнилую капусту. Ничего хорошего его не ждет с такими делами.Важно