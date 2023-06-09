Россия обманывает весь мир. Как за год Москва придумала способы получать нужные ей чипы

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Россия смогла организовать импорт некоторых ключевых электронных комплектующих для производства современного вооружения на довоенном уровне.

Благодаря поставкам через эти страны:

Турция, Грузия, Армения, Казахстан, ОАЭ.

А поставщики – это европейские компании.

Это заявление США. Ссылка на статью Politico об этом — здесь.

Рассмотреть схемы поставок чипов России легко – но никто этим не занимается Фото: ixbt.com

Но ведь здесь два вопроса. Первый. Надо назвать, кто именно армянам и грузинам, например, продает чипы, предназначенные для ракет. Это ведь абсолютно левая отмазка. Не слышал как-то раньше об их собственной развитой ракетной программе. Думаю, все это понимают. А еще думаю, что платят россияне сейчас за эти чипы в три конца. Потому так и случается. Второе. Почему посредники их свободно перепродают и покупают. Факты известны, производители известны, схемы известны, но торговля продолжается. Чего это? Неужели нет механизмов? Как блокировать счета каким-то мелким криптанам — так моментально. А глобальные обороты в обход санкций в упор никто не видит. Интересные вопросы, верно?

PS. Толерантность, главное — во всем толерантность. О культурной мы уже поговорили. Политическая на подходе. Но этот мир как-то все больше похож на гнилую капусту. Ничего хорошего его не ждет с такими делами.

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