Си доигрался. Евросоюз впервые включил китайские компании в свой пакет санкций

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Ну что, Си… Доигрался?

ЕС впервые введет санкции против китайских компаний за оказание военной помощи России!

ЕС включил семь компаний Китая в одиннадцатый пакет санкций против России.

Эти китайские компании подозреваются в продаже компонентов России, которые могут использоваться в производстве вооружения.

В предыдущий список попали две фирмы из материкового Китая — 3HC Semiconductors и King-Pai Technology. 3HC Semiconductors обвиняется в "попытке обойти экспортный контроль и приобретении или попытке приобрести товары американского происхождения для поддержки военной и оборонной промышленной базы России". В свою очередь, King-Pai поставляет в Россию микроэлектронику, которая имеет оборонное применение, включая системы наведения крылатых ракет, утверждается в документе ЕС.

Также в списке есть пять фирм из Гонконга: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Все перечисленные компании занимаются разработкой полупроводников, микрочипов и электроники. При этом некоторые из них находятся под санкциями США. Кроме того, под ограничения могут попасть две компании из ОАЭ, одна из Армении и иранские фирмы, занимающиеся производством и поставкой дронов в Россию.

Ограничительные меры требуют единогласного одобрения 27 государств-членов ЕС Фото: oilcapital

В проекте санкций говорится, что электронные компоненты играют ключевую вспомогательную роль "для использования военно-промышленным комплексом России" при ведении боевых действий в Украине.

Брюссель до сих пор избегал санкций против Китая, поскольку не видел доказательств того, что Пекин напрямую поставляет оружие Москве. Ограничительные меры требуют единогласного одобрения 27 государств-членов, прежде чем они вступят в силу.

Подобный шаг ЕС может вызвать недовольство Пекина, стремящегося помешать Брюсселю встать на сторону Вашингтона в их борьбе за глобальное влияние.

Еще одной целью нового пакета ограничений станет закрытие возможностей обхода антироссийских санкций. В частности, ЕС намерен прекратить продажу определенных товаров странам, которые будут продолжать участвовать в обходе торговых ограничений. Также предлагается расширить список запрещенных к ввозу в Россию товаров.

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