Мир по Си. Как Китай пытается играть роль миротворца, извлекая выгоду из войны

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Китай начинает свою игру (но без спешки)

Си Цзиньпин позвонил Зеленскому. Естественно, говорили о войне. Точнее о форматах выхода из нее. Детали стороны пока не разглашают. Единственное, что известно — заявление Си о намерении послать в Киев своих представителей для предметных разговоров с президентом Украины.

Означает ли это давление со стороны КНР на прекращение огня "тут и теперь"? И да и нет. Причем последнее пока более вероятно.

Для Пекина, естественно, выгодно окончание войны, причем в формате, когда одним из посредников в переговорах выступает Китай. Сама война, точнее, сопутствующие процессы, создают риски для китайской торговли и продвижения китайских интересов в Восточной Европе. А создаваемые Россией угрозы масштабирования конфликта и вовсе нежелательны.

С другой стороны, втянувшись в войну против Украины, Россия сама (своими "успехами") лишает себя статуса глобального игрока, супердержавы. Если еще год назад амбиции Кремля опирались на тезисы о силе российской армии и функционале РФ как ключевого поставщика углеводородов в Европе, то сегодня ситуация изменилась. Россия стремительно теряет влияние даже на те регионы, где еще недавно была "ключевой" внешней силой: Центральная Азия, Кавказ. Даже Беларусь — и ту Китай осторожно вытягивает поближе к себе. А визит Си в Москву окончательно подтвердил — в партнерстве КНР и РФ последней отводится роль зависимого, младшего партнера.

Этот процесс выгоден Китаю, вопрос лишь в том, где и на каком уровне ослабления России Пекину выгодно останавливать процесс.

Проблемы Путина – на руку Китаю

И вот на этом мы подходим к объяснению почему "не прямо сейчас". Летняя кампания на фронте покажет, насколько осталась сильна российская армия. Частичный замер Китай провел, согласившись на масштабные совместные учения на Дальнем Востоке. Там, видимо, у России не все прошло гладко, ведь командующего Тихоокеанским флотом сменили через неделю после завершения маневров. Остается верификация на украинском фронте. Причем, если РФ терпит поражение, то кремлевская верхушка, стремясь найти опору, становится еще более сговорчивой и податливой китайским предложениям. Это первый резон для Пекина подождать.

Второй резон — процессы в самой Украине. Давление на заморозку "тут и сейчас" не будет воспринято ни руководством страны, ни обществом. И настойчивость в данном вопросе будет только вредна китайским интересам, поскольку осложнит реализацию планов послевоенного "входа" в регион.

Третий резон. Вспоминаем поездку президента Бразилии в КНР, его последующие предложения по созданию "группы государств-посредников" для обеспечения переговорного процесса по Украине. Сюда же добавим французско-китайские консультации по той же теме. С точки зрения усиления собственной роли в мире, Китаю выгодно на данном этапе работать по созданию такой "коалиции". Ее формальное появление без начала переговорного процесса, естественно, невозможно, а вот подготовительный этап пройти можно и нужно сейчас.

Четвертый резон. Идеальный вариант для КНР — это чтобы к ней обратились с просьбой об участии в процессе. Желательно европейские государства и (или) США. Формальное или неформальное обращение — роли не играет. А это возможно, вновь, лишь после летней кампании на фронте.

И, наконец, пятый резон. Россия играет роль международного хулигана, который расшатывает миропорядок. США и КНР являются выгодополучателями процесса — они будут создавать новый. И для Пекина идеальный вариант — разговор не только об Украине (с участием Украины, кстати), но и разговор на глобальные темы с США (тут уже без участия третьих сторон). Такой пока не начинается.

Возможны ли быстрые решения и промежуточные договоренности? Да! Например, по новой зерновой сделке. Но это тема уже отдельного поста.

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