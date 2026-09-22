Лукашенко рушит план Путина: появился вариант обойти российскую блокаду Черного моря

Что и требовалось доказать. И где тут Украина? (а варианты есть)

Итак, США будут таки покупать калий в Беларуси. Напомню, что пилотная партия была отгружена. Вопрос лишь в объемах, маршрутах и в том, ЧЕЙ это будет калий.

Маршруты — пока что через Балтику, но это долго и не удобно. Ближе — Литва и Латвия. В Литве Беларусь даже имела 30% собственности насыпного терминала.

И именно поэтому посланник Трампа Джон Коул после поездки в Беларусь пару дней назад проехался в Литву и Латвию. Вопрос транзита к портам и, что самое главное — свободных мощностей в портах.

Сроки на такую сделку — до середины ноября. Именно до этого срока заключаются годовые контракты на 2027. То есть к этому моменту должно быть ясно с логистикой.

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А вот после логистики (либо одновременно с ней) возможно решение еще одного вопроса — собственности. То есть ситуации, когда американская компания покупает, например, часть "Недра Нежин" или "Петриковского ГОК".

Лукашенко становится "хорошим парнем". И если вопрос по транзиту калия будет решен, попытается расширить механизм на другие товарные группы.

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При чем здесь Украина?

А вот это второй вопрос, тесно завязанный на вопросах украинского экспорта. В том числе работы портов. Где одним из вариантов может быть открытие коридора (через Беларусь) для украинского зерна к портам тех же Литвы и Латвии. Это проще, чем через Польшу или Румынию, хотя бы потому, что нет проблемы разной ширины ЖД полотна.

И консультации в этом направлении были. Для стран Балтии такой вариант политически выгоден. Руководители государств могут сказать что они пошли не "навстречу диктатору", а на компромисс, где ради вывоза украинского зерна пришлось "уступить немного и диктатору".

И это одна из тем, которая может обговариваться между Украиной и США, если идея "перемирия на море" провалится. Либо если неповрежденные в результате российских атак мощности украинских портов окажутся слишком малыми для экспорта всего урожая.

В любом случае ключевые переговоры по теме пройдут до середины октября. Конец следующего месяца — финализация.

Как будет в реальности — скоро увидим.

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