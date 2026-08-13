6 шагов к примирению: как удар по Новороссийску приближает сделку по Черному морю

Украина нанесла комбинированный удар по порту Новороссийская. В Украинских медиа отметили успех удара — долетели и дроны, и ракеты. Но развернутого анализа последствий я пока не видел. Попробую набросать "широкими штрихами".

Для начала попробуем оценить "куда попало" с помощь карты пожаров от NASA — NASA FIRMS. Она, кстати, позволяет оценить прилеты по обе стороны линии фронта. Открываю и смотрю что поразили.

Итак, в порядке очереди (слева направо):

зерновой терминал и элеватор железнодорожной станции;

зерновой терминал в Порту (Новороссийский зерновой терминал);

зерновой терминал (элеваторы) КСК;

собственно, база Черноморского флота РФ (включая пришвартованные корабли);

поляна в лесу, где, вероятно, стоял некий комплекс ПВО.

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Обратите внимание, что три из пяти локаций связаны с экспортом зерна. Горели хорошо — были не пустые. И для Российской Федерации это крайне неприятно, если не сказать "больно". Почему? А давайте задумаемся над структурой мощностей для зернового экспорта из РФ.

• Терминал НЗТ — это до 7 млн тонн перевалки в год (в 2025 году по факту отравили 5,95 млн. т.).

• Терминал КСК — до 11 млн тонн. (в 2025 году отправили 7,9 млн т.).

• Есть еще реконструируемый терминал НКХП, который после запуска будет иметь мощность 11-12 млн тонн. Но вопрос — в зерновом терминале железнодорожной станции. С которым напрямую связан НКХП. А тот горел.

Таким образом, суммарно повреждены мощности, которые могли обеспечить вывоз до 28 млн тонн зерна в год (если без учета потенциально достроенного НКХП, то 18-20 млн тонн). Много. Новороссийск действительно является крупнейшим в РФ кластером по экспорту зерна.

Но мне сейчас скажут, что Новороссийск — не единственный порт. Соглашусь. Крупнейший узел для вывоза зерна из РФ находится на берегу Азовского моря. Ростов-на-Дону, порт Тамань, порт Азов, Ейск суммарно обладают мощностью до 36-37 млн тонн в год. Ну и рейдовая загрузка в порту Кавказ — еще около 21 млн тонн.

Но есть одна "маленькая проблема", связанная с результатами работы СБС ВС Украины. Судоходство по Азовскому морю практически остановлено. То есть весь Азовский кластер, начиная от Ростова и до порта Кавказ, простаивает.

Но ведь Россия — морская держава. Да, морей много. Построенных терминалов не слишком. Суммарные мощности балтийских портов — 11 миллионов тонн в год — столько же, сколько обеспечивал один из горящих сегодня новороссийских терминалов (имею в виду КСК).

Есть еще Каспийское море — для экспорта в Иран и страны Центральной Азии. А также использования транспортного коридора Север-Юг. Но там тоже есть проблема. Точнее, две:

Мощности всех (!) зерновых терминалов РФ на Каспии — 1,5 млн тонн. Даже если доставить по железной дороге зерно до иранских портов — там непонятная ситуация с Ормузским проливом. Который то ли открыт, то ли закрыт.

Таким образом, более 80% российских мощностей по перевалке зерна не могут быть сегодня задействованы для отгрузки на экспорт. Одни работают, но суда к ним подойти не могут. Другие немного горят после добрых дронов.

Фактически, ночной атакой Украина уравняла позиции: Россия остановила экспорт зерна через порты Одесской области, ВСУ поставили точку в экспорте зерна через российские порты на Черном море. Ради справедливости, замечу, что остался один порт Туапсе. С терминалом мощностью до 3 млн тонн. Насколько надолго остался — не знаю, но подозреваю, что и там скоро будет ярко.

Что дальше? А дальше идут сразу несколько процессов.

Турция как посредник. Анкара попытается перехватить часть грузопотоков российского зерна (по железной дороге через транскаспийский маршрут). Но на своих условиях: выкупая и реэкспортируя как свое. Максимальный возможный объем (учитывая пропускную способность ЖД и наличие вагонов) — до 10 млн тонн. РФ попытается перенаправить часть грузопотоков на грузинские порты. Но это "частичный" выход — не более 5-6 млн тонн. Украина попытается экспортировать зерно через территорию Молдовы и румынские порты. Но там есть проблема с пропускной способностью. И максимум, на который можно выйти — 5-7 млн тонн. То есть чуть более 10% экспорта. Экспорт по железной дороге через территорию Польши? Еще 10%.

Таким образом, сегодня ни Украина, ни Россия не могут поставить на внешние рынки более 20% своего урожая.

А это означает активизацию "пятого" процесса — активных разговоров про зерновую сделку. Где Турция надеется быть ключевым посредником (с согласия США). Или хотя бы площадкой для подписания документов по аналогии с 2022 годом. Сроки активизации? Активные консультации, думаю, идут уже сегодня. Вопрос формата этой сделки.

Может ли она сорваться? Да.

Тогда РФ попытается максимально переориентировать свой экспорт на рынок КНР, выбивая оттуда Украину (а по пшенице Украина — 20%, по подсолнечному шроту — 80%, по растительному маслу — 28-30% импорта Китаем). А также попытаться выйти на порты Ирана. Но тут окажется перед выбором: зерно или нефть. Ведь война в Иране = нефтяные доходы (но без экспорта зерна). Мир в Иране и открытые порты = снижение цены нефти.

А что Украина? Тоже есть одно направление. Но как и у Москвы с Китаем и Ираном, не слишком "комфортное". В 2026 году я не удивлюсь, если с подачи США возникнет тема ЖД транзита в порты Балтии. Да, через Беларусь. Просто Штатам осенью нужно будет разблокировать экспорт калийных удобрений. И калий пойдет "в обмен на зерно". А также будет подтверждена (в очередной раз) либо даже увеличена квота на возможность купить ракеты PAC-3. Цинично, но это в духе Трампа. В таком случае вопрос к украинской политике — если уж говорить с Минском, то включая претензии за 2022 год. Тут речь не об услуге транзита: Киев получает экспорт зерна, Минск — доступ к нероссийским портам (и тем самым снижая зависимость от Москвы). А если Лукашенко это нужно, его можно додавить на уступки.

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