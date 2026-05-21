Документы есть, реальных решений нет: так элегантно Путина давно не посылали

Посмотрел список "документов", подписанных Путиным и Си в Китае. Что могу сказать, так элегантно Путина давно не посылали.

Итак, что мы имеем:

Две совместные политические декларации. Где первая — фактически декларация поддержки Россией китайской концепции глобальной цивилизационной инициативы. Вторая — "о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия" — не содержит ни одного нового пункта, кроме вопросов строительства трансграничных мостов, которые… будут принадлежать Китаю. В остальном "стороны продолжат…"

А что же остальные 40 документов?

И тут самое забавное.

Это 22 меморандума и заявления.

Единственное реальное соглашение на уровне правительств — строительство второй линии железной дороги Маньчжоули–Забайкал с шириной колеи 1435 мм. Для удобства поставок российских ресурсов)

Протокол между таможнями о фитосанитарном контроле российских комбикормов, которые поставляются на китайский рынок.

И план совместных мероприятий партийной школы ЦК КПК и РАНХиГС.

6 соглашений о "сотрудничестве" и обмене новостями между различными СМИ и информагенствами.

5 соглашений о партнерстве между университетами. Причем со стороны РФ ТОПы — СПбГУ и МФТИ, с китайской — скажем так, четвертый десяток.

Одним словом, если считать количество документов — визит суперуспешный. Если читать, что именно подписали, то надо отдать должное Пекину. С одной стороны, показали Путину место. Но решили публично, чтобы это было очевидно в РФ, его пока не унижать. Соглашения между СМИ уже заставили оргазмировать российские медиа (китайцы могут и контент купить, и даже на стажировку позвать) — новый друг готов денег подкинуть. Значит визит удачный))

О том, что осталось "вне" подписанных документов — завтра. Для Путина там есть небольшой позитив. Но небольшой.

