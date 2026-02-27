Гонки сверхдержав: как Китай и США соревнуются за звание "миротворца в Украине"

Месяц Трампа на переговоры

Потом будет занимательно и, возможно, в новом формате.

Итак, Трамп "хотел бы", чтобы российско-украинская война завершилась через месяц. И, вероятно, будет давить на Зеленского. Но возникает вопрос: "А что, если нет?"

Ответ — смена формата и потеря Соединенными Штатами роли "лидера процесса". Почему? Кратко напомню что писал и говорил неоднократно касательно мотивации Трампа. Для него завершение (точнее, заморозка) данной войны под своим "руководством" преследует три основные цели:

Заработать на обеих сторонах. С Украиной уже есть договор о ресурсах, крайне выгодный для США (насчет Украины воздержусь от оценок), есть предложения от РФ по экономическим программам. И есть (в том числе в пунктах мирных планов) возможность распоряжаться частью денег на восстановление Украины. Профит. Подтвердить справедливость тезиса America First. Не с точки зрения морального лидерства — отнюдь. А с точки зрения формирования будущего миропорядка и конкуренции с КНР. Если США и только США являются ментором и модератором процесса, то место остальных геополитических игроков — условно "в зрительном зале". Ну, или в качестве кошельков, кторые платят за спектакль MAGA. И вновь конкуренция с КНР — "сыграть в Россию против Китая". То есть использовать программы сотрудничества с РФ, дабы усилить (в регионе) Кремль и подтолкнуть того к выполнению роли силы, сдерживающей рост влияния КНР.

В этой формуле в переговорах по приостановке войны нет места другим игрокам. В том числе государствам Европейского Союза. Они просто должны "платить и молчать".

Но в такой формуле есть слабое место. Напомню, что после выборов в первом заявлении о завершении российско-украинской войны Трамп давал оптимистичные сроки и писал, что "председатель Си поможет". Китай действительно заинтересован войти в процесс. Но не как младший партнер США, а на равных. Точнее, сформировать вместе с США и другими интересантами удовлетворяющие всех условия заморозки. Но это уже не MAGA.

И именно поэтому Трамп начал спешить осенью. Это его последний шанс "решить по-своему", поскольку:

тема Украины уже поднималась на встрече Трампа и Си. И если США не продавят свой формат, она станет предметом обсуждения во время визита американского президента в Пекин;

европейские государства, не на шутку озадаченные политикой Трампа, достаточно быстро пытаются трансформировать свою внешнюю политику и сделать ее менее американоориентированнной;

российская экономика все больше становится зависимой от китайской. И при прохождении условной "точки невозврата" КНР может попробовать решить вопрос по-своему, уже без учета интересов Трампа.

Визит президента США в Пекин должен состояться в апреле или начале мая. Именно поэтому Трамп так "хотел бы", чтобы переговоры прошли и закончились конкретикой на протяжении месяца — до его поездки к Си.

В то же время КНР активизировала свою политику на данном направлении. Включая контакты с украинской стороной и даже символические решения. Как оказать помощь энергооборудованием Украине.

Но тут важно другое — США ведут планомерную политику по уничтожению старого миропорядка и старой системы. Это крайне невыгодно Пекину. И невыгодно ЕС. Поэтому КНР в вопросах российско-украинской войны скорее склонна использовать именно старые механизмы — широкое обсуждение и формирование многосторонних форматов. Это не только про войну, но это и про демонстрацию более адектватного (с точки зрения ряда государств), чем американский, подхода.

Таким образом, Трамп спешит. А в Пекине был канцлер Мерц. И вот цитата Си, которую приводит Синьхуа: "КНР важно обеспечить равноправное участие всех сторон и заложить прочную основу для мира, учесть законные интересы всех сторон и укрепить стремление к миру, обеспечить всеобщую безопасность и выстроить прочную архитектуру мира".

Поэтому я не буду слишком удивлен, если через месяц мы увидим достаточно близкие позиции Китая и государств ЕС. Трампу это не понравится. Но рычагов влияния у него становится все меньше. Вплоть до ключевого — "тарифов" его имени.

И я не удивлюсь визиту украинской делегации в КНР (думаю, на уровне министра иностранных дел) в ближайшие 8–10 недель. Возможно, с кем-то из наших европейских партнеров, которые активно работают с Пекином. Например, Польшей.

Это как минимум логично. Если этого не сделать, то МИД может смело расписаться в своей профнепригодности. Ведь ведомство существует дабы, в том числе, и говорить с теми, кто проявляет интерес к твоим проблемам и возможностям.

