Два секрета "Совета Мира": почему Трамп уничтожает ООН и что хочет создать на ее месте

"Board of Peace": Трамп против ООН (но не сразу)

Президент Трамп провел в Давосе инаугурационную встречу своего "Совета Мира". Была основана новая международная организация. Формально — для обеспечения урегулирования и восстановления Сектора Газа. То есть с измеряемыми и ограниченными по времени задачам. Но организация постоянная.

Смею утверждать, что Трамп изменил идею "Совета Мира" с прицелом на деконструкцию системы ООН. И в первую очередь, Совета Безопасности. Для США на фоне активности КНР крайне важно наличие собственной "американоцентричной организации". Тем более, что внутри НАТО намечается раскол. В том числе из-за Гренландии.

Именно поэтому в "Совет Мира" приглашено большое число государств, включая те, которые находились "в орбите Китая". Ведь вторая линия логики — создать условный "антикитайский блок" и поставить в ситуацию жесткого выбора государства, которые развивают отношения с КНР.

Но пока идея отложена. Причина — слишком малое число участников на инаугурационной встрече. Точнее, для решения проблемы "урегулирования в Секторе Газа" — прекрасный состав. Для глобальных тем — ничтожный. Соответственно, начнут с Газы, но в ближайшие месяцы Трамп будет активно загонять в "Совет Мира" других участников. А далее — политический джихад Трампа против ООН.

