Секретное оружие Ирана: как нехватка продуктов в Саудовской Аравии и ОАЭ могут повлиять на войну
Неожиданным оружием Ирана, которое вряд ли учел Дональд Трамп, может оказаться продовольствие, прогнозирует эксперт Игар Тышкевич. Атаки на аравийские государства через несколько недель могут привести к нехватке еды в них — и давление на США с требованием прекратить войну еще более усилится…
На что еще рассчитывает Иран и что не учел Трамп.
И это НЕ нефть.
Итак, господа, судоходство по Ормузскому проливу затруднено…
Аэропорты закрыты. Множество туристов застряли в странах залива.
Теперь давайте моделируем ситуацию "война на месяц". Местное население ОАЭ и СА (частично Омана) что-то ест, что-то покупает. Туристы тоже.
Но есть проблема — подвоз, в первую очередь продовольствия, морем либо воздухом. А это все "поломалось" — не работает. Голода не будет, но значительная часть привычных продуктов будет просто съедена.
Может быть альтернатива — доставка из портов, например, Красного моря. Ага. Но наиболее дешевая доставка — железной дорогой. Для примера картинка ЖД сети Саудовской Аравии. Нет работающей колеи в ту сторону. Есть колея в сторону Израиля через Иорданию. Но там пропускная способность не так, чтобы уж слишком большая. Вопрос вагонного парка для 32 млн человек населения СА (+ 2–3 млн туристов, + 10 млн "заробитчан") — встает крайне остро. Для ОАЭ то же самое.
Автомобилями. Вполне. Но вновь вопрос в количестве автомобилей.
Это означает,что логистика на Аравийском полуострове становится "золотой". Продукты тоже )
Есть, правда, вариант морем. Из Пакистана (рабочий вариант) и Ирака — частично рабочий, если проиранские группы на юге страны не начнут "наземную войну".
Одним словом, проблемы логистики нефти в страны Залива уже через 2–3 недели войны могут превратиться в проблемы доставки продовольствия и продуктов первой необходимости. А также в вопросы выживания иностранных работников и части туристов (с гражданами ничего не будет — их обеспечат).
И на этом фоне сразу несколько государств могут настойчиво попросить Трампа "свернуть концертную деятельность". И это будет моментом, выгодным для нового (неизвестно, кто к тому времени останется в живых и кто будет ключевым) правителя (правителей) Ирана входить в переговоры на достаточно сильных позициях.
Поэтому следим и за рынком продуктов питания.
А также за рынком продаж грузовых автомобилей в регионе)))
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.