Трамп без карт: на что рассчитывает Иран в войне с США и почему ему важно продержаться до апреля

Итак, на данный момент уже можно понять тактику Ирана в ассиметричной войне с США и Израилем:

Нанесение ракетных ударов по нефте- и газодобывающим государствам Персидского залива имеет целью спровоцировать кризис на энергетических рынках и заблокировать экспорт нефти и газа из региона. Катар, который наряду с США является главным экспортером сжиженного газа в ЕС, уже заявил об остановке производства и экспорта сжиженного газа. ОАЭ — еще один ключевой партнер США в регионе — терпит серьезные убытки, которые будут с каждым днем возрастать, в туристической сфере. Был уже удар по НПЗ в Саудовской Аравии — главном партнере США среди арабских стран. Цены на нефть уже выросли на 10+% и продолжают расти. А это неминуемо приведет и к росту цен на бензин и на все другие товары в США. Цель Ирана — чтобы все монархии Персидского залива призвали Трампа остановить удары по Ирану как можно скорее. И чтобы страны ЕС, которые импортируют нефть и газ из региона, также выступали за скорейшую приостановку боевых действий. Удары по военным базам США в регионе с целью уничтожить как можно большее количество американских солдат. "Критическая черта" потерь в живой силе у Трампа гораздо ниже, чем у Ирана. Оперативная цель руководства Ирана — продержаться до апреля, когда Трамп полетит в Пекин на переговоры с Си. Трамп хочет к тому моменту одержать победу и если не снести режим аятолл (задача максимум), то заставить этот режим подписать с ним "ядерную сделку" на его условиях, плюс предоставить право американским компаниям участвовать в добыче иранской нефти. Неслучайно, что сперва была операция с арестом Мадуро в Венесуэлле, теперь очередь дошла до Ирана. Наряду с РФ эти государства являются главными поставщиками нефти для Китая. А дешевая нефть — это основа экономики для любого государства. Тем более для государств-импортеров энергоресурсов. А вот если режим выстоит до визита Трампа к Си в Пекин, то Трамп полетит на переговроы с Си "без карт". И о сделке с Китаем на своих условиях Трампу придется забыть.

Времени у Трампа очень мало. Именно поэтому он и озвучил сроки в четыре недели. Аккурат к визиту в Пекин. С каждым днем критика в США будет возрастать. Особенно если количество потерь среди солдат пойдет уже на сотни.

Так что продолжаем наблюдать.

В массовые протесты в Тегеране на данном этапе я практически не верю.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно