Путин получил 2–3 месяца на завоевание Донбасса: что означают последние шаги Трампа
Дальше обострять отношения с Путиным Трамп не решился и "Томагавки" выделять Украине не стал. А это значит, констатирует блогер Максим Яли, что президент США взял тактическую паузу, а Путин получил несколько месяцев на продвижение в Донецкой и Луганской областях.
Из последних заявлений Трампа следует, что он решил взять тактическую паузу и не идти на обострение отношений с Путиным, предоставляя Украине "Томагавки" или другие виды вооружений.
Введенные санкции против российских нефтяных компаний — это тот максимум, на который он решился. Ничего не предпринимать он также уже не мог.
Так что в принципе он дал очередные 2–3 месяца Путину для того, чтобы тот решил задачу-минимум — полную оккупацию Донецкой и Луганской областей, которую он может продать своему населению в качестве победы.
Параллельно будут продолжаться регулярные обстрелы украинской энергетической системы с целью повлиять на общественное мнение украинцев.
Никаких резких движений ни со стороны США, ни со стороны Европы, ни со стороны Китая ожидать в ближайшие месяцы не стоит. Все будут наблюдать. Европейцы — по мере возможности помогать. Но их возможности крайне ограничены.Важно
Новые санкции США и ЕС будут иметь ограниченный эффект, особенно в первые месяцы. Но они, к сожалению, недостаточны, чтобы настолько сильно повлиять на российскую экономику и настроения населения в РФ, чтобы Путин резко перестал воевать до победного конца.
Ну а нам остается надеяться на ВСУ и теплую погоду, которая в предыдущие три года помогала нам перезимовать без каких-то техногенных катастроф и серьезных перебоев с теплом и светом.
Но, как говорится: "На Бога надейся, а сам не плошай!"
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно