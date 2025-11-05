Путин получил 2–3 месяца на завоевание Донбасса: что означают последние шаги Трампа

Из последних заявлений Трампа следует, что он решил взять тактическую паузу и не идти на обострение отношений с Путиным, предоставляя Украине "Томагавки" или другие виды вооружений.

Введенные санкции против российских нефтяных компаний — это тот максимум, на который он решился. Ничего не предпринимать он также уже не мог.

Так что в принципе он дал очередные 2–3 месяца Путину для того, чтобы тот решил задачу-минимум — полную оккупацию Донецкой и Луганской областей, которую он может продать своему населению в качестве победы.

Параллельно будут продолжаться регулярные обстрелы украинской энергетической системы с целью повлиять на общественное мнение украинцев.

Никаких резких движений ни со стороны США, ни со стороны Европы, ни со стороны Китая ожидать в ближайшие месяцы не стоит. Все будут наблюдать. Европейцы — по мере возможности помогать. Но их возможности крайне ограничены.

Новые санкции США и ЕС будут иметь ограниченный эффект, особенно в первые месяцы. Но они, к сожалению, недостаточны, чтобы настолько сильно повлиять на российскую экономику и настроения населения в РФ, чтобы Путин резко перестал воевать до победного конца.

Ну а нам остается надеяться на ВСУ и теплую погоду, которая в предыдущие три года помогала нам перезимовать без каких-то техногенных катастроф и серьезных перебоев с теплом и светом.

Но, как говорится: "На Бога надейся, а сам не плошай!"

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

