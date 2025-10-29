Трамп отказался от конфеток Путина: как провалилась "дипломатия пряника" от Дмитриева

Попытка путинского эмиссара Дмитриева подкупить Трампа шоколадными конфетами с цитатами Путина и отменить антироссийские санкции с треском провалилась.

То, что после удара нефтяных санкций Трампа Путин будет пытаться предложить Трампу пряник, я спрогнозировал сразу после введения санкций. Так все и получилось: Путин срочно-неотложно отправил в США своего доверенного представителя по проведению специальных экономико-дипломатических операций в Вашингтоне Кирилла Дмитриева. Который повез с собой конфеты с цитатами главы РФ вроде "Границы России нигде не заканчиваются" и другие "конфеты" в виде заверений о прекращении ударов по нашей энергетической инфраструктуре.

Но блиц-визит Дмитриева закончился провалом. Который стал итогом полугодовой "дипломатии виртуальных пряников" в исполнении Путина и Дмитриева. Последний в команде Путина является одним из наиболее осведомленных с современными процессами в американских политических и бизнес-элитах (он — бывший инвестиционный банкир Goldman Sachs, получил образование в Стэнфорде), а у себя на родине с 2011 года занимает пост генерального директора Российского фонда прямых инвестиций.

Путин действовал по аналогии с первыми успешными миссиями Дмитриева по налаживанию мостов с Трампом. Когда, учитывая желание Трампа после своей инаугурации как можно скорее навести разрушенные Байденом связи с Москвой, закончить войну в Украине и договориться с российским руководителем о совместных мегапроектах в Арктике, сибирских недрах и т.д., именно Дмитриев стал первым посланцем от хозяина Кремля, которому в апреле разрешили въезд в США. Более того, регулярные заседания комиссии Виткоффа-Дмитриева в последующие месяцы вызвали эйфорию как у американских, так и у российских элит и СМИ — все они ожидали, что вот-вот долгожданная big deal американского президента с Москвой станет реальностью.

Линия Вашингтона радикально изменилась на прошлой неделе после решения главы Белого дома наконец прекратить делать вид, что он доверяет бессодержательным обещаниям Кремля двигаться к прекращению войны в Украине. Признаком чего стало введение Дональдом Трампом первых за его вторую каденцию санкций против российских энергетических монстров "Ронефть" и "Лукойл", а также их дочерних компаний.

Это событие имеет много важных составляющих. Но в контексте быстрого хода Дмитриевым, который сделал Путин, для российского кормчего наиболее важными оказались две.

Во-первых, Трамп переключил тумблер из положения "Демонстрация доверия заявлениям Путина о мире" в положение "Практическое давление на Путина".

Во-вторых, ограничение денежного потока "Роснефти"=ограничение денежного потока непосредственно в кошелек Путину. Поскольку с 2003 года, когда компанию возглавил давний питерский приспешник Путина и замглавы его администраций Игорь Сечин и "Роснефть" захватила себе огромные активы компании Ходорковского "ЮКОС", она используется как огромный кошелек российского президента. Откуда он берет деньги и на свою семью, и на свою политическую "семью+". Недаром Байден до самого конца своего президентства так и не ввел санкции против "Роснефти".

Конфеты Путина не сработали

Именно поэтому Путин и был так раздражен во время первого комментария того факта, что Трамп ввел санкции против "Роснефти". И именно поэтому безотлагательно срочно отправил в Вашингтон Дмитриева как антикризисного менеджера "уладить несправедливость".

Обязательная программа Дмитриева не впечатлила администрацию Трампа

Целых три дня с 24 по 26 октября последний пытался понять серьезность изменений в позиции американского лидера и найти пути к смягчению этой новой позиции Трампа. Серьезность понял, путей не нашел. И контраст по сравнению с прошлыми месяцами, когда Дмитриев был желанным гостем в Вашингтоне, был разительным.

За эти три дня с ним практически никто из американского истеблишмента не встретился. Кроме встречи в Майами со своим проверенным партнером и вчерашним "главным по России" Уиткоффом (которого, к счастью, Дональда Трамп наконец-то поменял на российском треке на профессионального дипломата и антипутинского "ястреба" госсекретаря Марко Рубио), еще была протокольная встреча с известной пропутинской представительницей Конгресса от Флориды республиканкой Луной. Никому больше привезенные Дмитриевым конфеты от Путина не были нужны.

О причинах игнорирования посланника Путина прямо сказал посол США Мэтт Уитакер. Он заявил, что решение Путина после введения санкций против двух нефтяных гигантов РФ безотлагательно отправить Дмитриева с визитом в США на выходные доказало, что "президент Трамп имеет все карты в руках".

Но наиболее четко и внятно продемонстрировал изменение отношения у Трампа к Дмитриеву и к путинским приемам вождения за нос коллега Дмитриева по большим финансам — министр финансов США Скотт Бессент. Который в одном из самых популярных воскресных ТВ-шоу на CBS News назвал Дмитриева российским пропагандистом.

Когда ведущая Маргарет Бреннан спросила Бессента, можно ли верить словам Дмитриева, который сказал, что американские санкции не повлияют на российскую экономику, Бессент ответил: "Маргарет, вы действительно собираетесь публиковать то, что говорит российский пропагандист? Что еще он может сказать?"

И заверил, что Россия сразу почувствует боль санкций, добавив, что российская экономика сейчас является военной экономикой с фактически нулевым ростом и инфляцией более 20%.

Журналистка также уточнила, считает ли Бессент, что любые заявления Дмитриева слушать не стоит.

"А как вы думаете, что с ним будет, когда он вернется домой, если бы он сказал, что Трамп поступил правильно, и что это кампания максимального давления, которая сработает? Конечно, что он говорит именно это — что санкции США не сработают. Президента Трампа критиковали за то, что он якобы ничего не делает. Он делает смелый шаг — а вы цитируете российского пропагандиста", — ответил Бессент.

Ситуация на рынке договоренностей США и России изменилась

Чтобы понять, что на самом деле путинский эмиссар в Вашингтоне говорил в пустоту, как будто не замечая кардинального поворота Трампа, не обязательно даже пересматривать два его интервью телеканалам Fox News и CNN, которые Дмитреев дал во время этого своего визита. Достаточно посмотреть его итоговую оценку своего визита.

Выполняя дельный совет господина Бессента и не цитируя российского пропагандиста, лишь отмечу: то, что он говорит, было бы целесообразно пробовать донести в Вашингтоне весной и в начале лета этого года. Когда в официозе что Вашингтона, что Москвы доминировал тренд на непременную быструю и взаимовыгодную big deal двух "больших парней" Дональда и Владимира. Сейчас это уже позавчерашний день, ситуация на рынке договоренностей США и России изменилась.

Как инвестиционный банкир с большим стажем, Дмитириев сам может оценить провальные результаты своих усилий на прошлых выходных. Ведь именно после его визита российские акции в понедельник резко упали. Потому что его вояж в США не принес результатов в ослаблении напряженности между Вашингтоном и Москвой. И по состоянию на понедельник "Лукойл" и "Роснефть" потеряли 11,5 миллиарда долларов в совокупной рыночной стоимости с момента введения санкций Трампом. Тенденция продолжилась — акции "Роснефти" упали примерно на 5,6% до 368,4 рубля — самый низкий показатель с марта 2023 года. Акции "Лукойла" аналогично упали на 6,5% после колоссального падения на 12,2% на прошлой неделе.

Как следствие — компания "Лукойл" приняла решение о продаже своих зарубежных активов из-за санкций, введенных против нее и ее дочерних структур.

Все эти факты демонстрируют: в Вашингтоне воцарился тренд на все более результативное принуждение Путина к миру. To be continued.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

